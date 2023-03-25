https://sputnikarabic.ae/20230325/سوريا-تدين-الهجوم-الأمريكي-على-نقاط-في-محافظة-دير-الزور-شرقي-البلاد-1075137041.html

سوريا تدين الهجوم الأمريكي على نقاط في محافظة دير الزور شرقي البلاد

سوريا تدين الهجوم الأمريكي على نقاط في محافظة دير الزور شرقي البلاد

أدانت سوريا الاعتداء الذي شنته القوات الأمريكية على بعض المناطق في محافظة دير الزور شرقي البلاد، الخميس الماضي، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا. 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T20:41+0000

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دمشق - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، إن "سوريا تدين الاعتداء الآثم الذي شنته قوات الولايات المتحدة الأمريكية على بعض المناطق في محافظة دير الزور، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين وإلحاق أضرار مادية".وأضافت الخارجية السورية أن "الأكاذيب الأمريكية الممجوجة بشأن المواقع المستهدفة ما هي إلا محاولة فاشلة لتبرير هذا العمل العدواني والانتهاك الفاضح لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، واستكمال للاعتداءات التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي وقطعان داعش [تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدد كبير من الدول] الإرهابية بحق أهالي المنطقة، وستار دخان للتغطية على مواصلة قوات الاحتلال الأمريكي سرقتها للنفط السوري".وتابعت الخارجية السورية أن "سوريا تؤكد تمسكها بإنهاء الاحتلال الأمريكي وبسط سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها، ووقف الرعاية الأمريكية ودعمها للميليشيات الإرهابية الانفصالية، وتطالب جميع دول العالم بإدانة هذا العدوان الأمريكي والتضامن مع سوريا للحفاظ على وحدة أرضها وشعبها".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة، وجهت ضربات جوية ضد تشكيلات مسلحة في شرق سوريا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ردا على هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة للتحالف الدولي في سوريا، والذي قُتل فيه عسكري أمريكي وأُصيب 6 آخرون.وأمس الجمعة، تعرضت القواعد الأمريكية في حقلي العمر وكونيكو بمحافظة دير الزور شمال شرقي سوريا لقصف صاروخي.ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمالي وشمال شرقي سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا. وكانت دمشق قد وصفت مرارًا وتكرارًا وجود الجيش الأمريكي على أراضيها وتصرفاته بالاحتلال وقرصنة الدولة بهدف السرقة النفط.

https://sputnikarabic.ae/20230325/إيران-تتوعد-بالرد-على-أي-هجوم-يستهدف-قواعدها-في-سوريا-1075128990.html

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أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار, البنتاغون الأمريكي, إيران