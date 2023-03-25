https://sputnikarabic.ae/20230325/صحيفة-عبرية-بادرة-لهرتسوغ-محمد-بن-زايد-يعفو-عن-إسرائيلية--حكم-عليها-بالإعدام-في-أبو-ظبي-1075136730.html

صحيفة عبرية: بادرة لهرتسوغ.. محمد بن زايد يعفو عن إسرائيلية حكم عليها بالإعدام في أبو ظبي

صحيفة عبرية: بادرة لهرتسوغ.. محمد بن زايد يعفو عن إسرائيلية حكم عليها بالإعدام في أبو ظبي

قالت صحيفة عبرية، مساء اليوم السبت، إن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، أعلن العفو عن إسرائيلية سبق وحُكم عليها بالإعدام بعد إدانتها بالإتجار في المخدرات، وذلك... 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T20:23+0000

2023-03-25T20:23+0000

2023-03-25T20:23+0000

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الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

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وأضافت "يديعوت أحرونوت": "أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، عفواً عن الإسرائيلية فداء كيوان، التي ضبطت في مارس 2021 بحوزتها نصف كيلوغرام من الكوكايين، وحُكم عليها في البداية بالإعدام، لكن عقوبتها خُففت إلى السجن المؤبد".وأوضحت أن القرار جاء في إطار العفو الذي يمنحه رئيس الإمارات للسجناء بمناسبة شهر رمضان، وبناء على طلب الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ.وتابعت: "وجه الرئيس هرتسوغ قبل أسابيع نداء إنسانيًا شخصيًا إلى رئيس دولة الإمارات، وكبادرة حسن نية تجاهه قرر محمد بن زايد العفو عنها وإطلاق سراحها إلى إسرائيل".وقالت الصحيفة نقلا عن مكتب هرتسوغ: "عبر رئيس الدولة عن امتنانه لرئيس دولة الامارات وهنأه وشعبه وكل جيراننا بشهر رمضان المبارك شهر الخير والسلام".وأواخر يونيو/حزيران من العام الماضي ألغت محكمة الاستئناف في أبو ظبي حكم الإعدام الصادر بحق فداء كيوان (43 عاما)، إسرائيلية من أصول عربية، تسكن مدينة حيفا (شمال).وفي مارس/آذار من العام الماضي، عثرت أجهزة الأمن المحلية في شقتها على كمية كبيرة من المخدرات. وفي أبريل/نيسان، حُكم عليها بالإعدام.ومنذ توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، في سبتمبر/أيلول 2020، وتوافد الإسرائيليين إلى دبي وأبو ظبي للسياحة والأعمال، تورط عدد من الإسرائيليين في عدة قضايا تهريب مخدرات إلى البلد الخليجي.

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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد