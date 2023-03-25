https://sputnikarabic.ae/20230325/صحيفة-مصرف-قطر-الإسلامي-يقدم-عرضا-جديدا-لشراء-مانشستر-يونايتد-1075120316.html

صحيفة: مصرف قطر الإسلامي يقدم عرضا جديدا لشراء مانشستر يونايتد

صحيفة: مصرف قطر الإسلامي يقدم عرضا جديدا لشراء مانشستر يونايتد

كشف وسائل إعلام بريطانية، أن "الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، قدم عرضا ثانيا لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T11:39+0000

2023-03-25T11:39+0000

2023-03-25T11:39+0000

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وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأنه "تم تقديم عرض ثاني من الشيخ جاسم الثاني لشراء مانشستر يونايتد في ساعة متأخرة من أمس الجمعة"، مشيرة إلى أنه "تم تحسين العرض وتم وصفه من قبل المطلعين بأنه تنافسي للغاية".وقالت الصحيفة البريطانية، إنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستكون هناك مرحلة لتقديم عرض آخر، وكل هذا يتوقف على ملاحظات عائلة جليزرز المالكة للنادي الإنجليزي".واختتمت الصحيفة تقريرها قائلةً، إن "المجموعة الجديدة التي أسسها الشيخ جاسم تحت اسم "92"، لا تزال تؤمن بأن عرضها هو الأفضل للنادي والمشجعين والمجتمع المحلي، على الرغم من التأخير الطفيف في إرسالها للعرض، فمن المتوقع الحصول على ردود الفعل بسرعة نسبيًا، إما بحلول الأسبوع المقبل أو أوائل أبريل/ نسان المقبل".وكانت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية ذكرت أن عرض جاسم بن حمد سيكون قياسيًا، لكنها في الوقت ذاته، لم تحدد المبلغ، مشيرةً إلى أنه سيكون الأكبر في عالم الرياضة.وأوضحت الشبكة أنه من المنتظر أن يكون هناك ما لا يقل عن خمسة عروض وقد تصل إلى ثمانية، على الرغم من أنه ليس جميعها لشراء النادي بالكامل.يشار إلى أن الشيخ جاسم والسير جيم راتكليف هما المتنافسان الرئيسيان على شراء النادي، ولكن لا يوجد مفاضلة بينهما في الوقت الحالي، حيث قيمت أعلى العروض بنحو 4.5 مليار جنيه إسترليني.وفي وقت سابق، علق رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، على "عزم ابنه، الشيخ جاسم بن حمد، الاستثمار في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي"، مشيرًا إلى أنه "لا يحبذ هذا النوع من الاستثمارات".وقال حمد بن جاسم، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ": "أنت تعلم أنني لست محبًا لكرة القدم وقد تحدثنا عن ذلك مرارًا"، مضيفًا: "وبالنسبة لي أنا لا أحبذ هذا الاستثمار، رغم أنه قد يكون استثمارًا جيدا".وتابع: "بعض أبنائي يحبون ذلك ويناقشون معي دائمًا سبب عدم الاستثمار في ذلك (كرة القدم)، ويضغطون بشدة لكنني أعتقد أن هذا ليس اختصاصي".يذكر أن جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، قد تقدم الشهر الماضي، لشراء 100 % من أسهم نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي.

https://sputnikarabic.ae/20230304/حمد-بن-جاسم-يعلق-على-تقديم-نجله-عرضا-للاستحواذ-على-مانشستر-يونايتد-هذا-ليس-اختصاصي-1074297653.html

https://sputnikarabic.ae/20230216/السعودية-وقطر-يتنافسان-على-شراء-مانشستر-يونايتد-من-يحسم-الصفقة-1073627093.html

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