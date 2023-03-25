https://sputnikarabic.ae/20230325/عبد-اللهيان-والبوسعيدي-يناقشان-العلاقات-الثنائية-ومفاوضات-رفع-الحظر-عن-إيران-1075115995.html

عبد اللهيان والبوسعيدي يناقشان العلاقات الثنائية ومفاوضات رفع الحظر عن إيران

عبد اللهيان والبوسعيدي يناقشان العلاقات الثنائية ومفاوضات رفع الحظر عن إيران

تبادل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره العماني، بدر البوسعيدي، خلال اتصال هاتفي، "وجهات النظر حول العلاقات الثنائية ومفاوضات رفع الحظر". 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T08:08+0000

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وناقش الجانبان، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تنسيق زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق المرتقبة إلى طهران، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.من جانبه، طرح وزير الخارجية العماني بعض القضايا الثنائية والإقليمية وتبادل الطرفان وجهات النظر حول زيارة سلطان عمان لإيران، كما رحب الجانبان بتحسين العلاقات بين طهران والرياض، وبين إيران والاتحاد الأوروبي، وبحثا موضوع رفع الحظر عن ايران.وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن السلطان العماني هيثم بن طارق سيزور طهران قريبا حاملا أخبارا سارة بشأن المفاوضات النووية.وجاءت تصريحات عبد اللهيان، خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني، وتحدث فيه حول مستجدات المفاوضات النووية.ونقل عضو اللجنة علي زاده، عن وزير الخارجية تأكيده أن سلطان عمان يتوسط بين طهران وواشنطن لاستئناف المفاوضات، وإنه سيزور طهران قريبا حاملا "أخبار سارة".ولفت زاده في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، إلى أن "عبد اللهيان شدد في الاجتماع أن مسؤولين عمانيين أعربوا مؤخرًا عن استعدادهم للتوسط بين إيران وأمريكا لاستكمال المحادثات النووية".وأضاف نقلا عن وزير الخارجية: "سلطان عمان أعلن أنه قام بتبادل الرسائل بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، وإنه سيسافر إلى إيران حاملاً أخبارا سارة في المستقبل القريب".وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى سلطان عمان هيثم بن طارق ووجه له دعوة لزيارة إيران".ونقلت الخارجية الإيرانية عن سلطان عمان قوله "آمل أن أزور إيران في المستقبل القريب".

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