https://sputnikarabic.ae/20230325/عبد-اللهيان-والبوسعيدي-يناقشان-العلاقات-الثنائية-ومفاوضات-رفع-الحظر-عن-إيران-1075115995.html
عبد اللهيان والبوسعيدي يناقشان العلاقات الثنائية ومفاوضات رفع الحظر عن إيران
عبد اللهيان والبوسعيدي يناقشان العلاقات الثنائية ومفاوضات رفع الحظر عن إيران
تبادل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره العماني، بدر البوسعيدي، خلال اتصال هاتفي، "وجهات النظر حول العلاقات الثنائية ومفاوضات رفع الحظر". 25.03.2023, سبوتنيك عربي
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وناقش الجانبان، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تنسيق زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق المرتقبة إلى طهران، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.من جانبه، طرح وزير الخارجية العماني بعض القضايا الثنائية والإقليمية وتبادل الطرفان وجهات النظر حول زيارة سلطان عمان لإيران، كما رحب الجانبان بتحسين العلاقات بين طهران والرياض، وبين إيران والاتحاد الأوروبي، وبحثا موضوع رفع الحظر عن ايران.وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن السلطان العماني هيثم بن طارق سيزور طهران قريبا حاملا أخبارا سارة بشأن المفاوضات النووية.وجاءت تصريحات عبد اللهيان، خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني، وتحدث فيه حول مستجدات المفاوضات النووية.ونقل عضو اللجنة علي زاده، عن وزير الخارجية تأكيده أن سلطان عمان يتوسط بين طهران وواشنطن لاستئناف المفاوضات، وإنه سيزور طهران قريبا حاملا "أخبار سارة".ولفت زاده في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، إلى أن "عبد اللهيان شدد في الاجتماع أن مسؤولين عمانيين أعربوا مؤخرًا عن استعدادهم للتوسط بين إيران وأمريكا لاستكمال المحادثات النووية".وأضاف نقلا عن وزير الخارجية: "سلطان عمان أعلن أنه قام بتبادل الرسائل بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، وإنه سيسافر إلى إيران حاملاً أخبارا سارة في المستقبل القريب".وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى سلطان عمان هيثم بن طارق ووجه له دعوة لزيارة إيران".ونقلت الخارجية الإيرانية عن سلطان عمان قوله "آمل أن أزور إيران في المستقبل القريب".
https://sputnikarabic.ae/20221229/وزير-خارجية-سلطنة-عمان-نشجع-سياسة-إيران-الحكيمة-في-مواصلة-الحوار-للتوصل-لاتفاق-نووي-1071715352.html
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إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
عبد اللهيان والبوسعيدي يناقشان العلاقات الثنائية ومفاوضات رفع الحظر عن إيران
08:08 GMT 25.03.2023 (تم التحديث: 08:19 GMT 25.03.2023) تابعنا عبر
تبادل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره العماني، بدر البوسعيدي، خلال اتصال هاتفي، "وجهات النظر حول العلاقات الثنائية ومفاوضات رفع الحظر".
وناقش الجانبان، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تنسيق زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق المرتقبة إلى طهران، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
من جانبه، طرح وزير الخارجية العماني بعض القضايا الثنائية والإقليمية وتبادل الطرفان وجهات النظر حول زيارة سلطان عمان لإيران، كما رحب الجانبان بتحسين العلاقات بين طهران والرياض، وبين إيران والاتحاد الأوروبي، وبحثا موضوع رفع الحظر عن ايران.
29 ديسمبر 2022, 07:09 GMT
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن السلطان العماني هيثم بن طارق سيزور طهران قريبا
حاملا أخبارا سارة بشأن المفاوضات النووية.
وجاءت تصريحات عبد اللهيان، خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني، وتحدث فيه حول مستجدات المفاوضات النووية
.
ونقل عضو اللجنة علي زاده، عن وزير الخارجية تأكيده أن سلطان عمان يتوسط بين طهران وواشنطن لاستئناف المفاوضات، وإنه سيزور طهران قريبا حاملا "أخبار سارة".
ولفت زاده في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية
"تسنيم"، إلى أن "عبد اللهيان شدد في الاجتماع أن مسؤولين عمانيين أعربوا مؤخرًا عن استعدادهم للتوسط بين إيران وأمريكا
لاستكمال المحادثات النووية".
وأضاف نقلا عن وزير الخارجية: "سلطان عمان أعلن أنه قام بتبادل الرسائل بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، وإنه سيسافر إلى إيران حاملاً أخبارا سارة في المستقبل القريب".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت الخارجية الإيرانية
في بيان أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى سلطان عمان هيثم بن طارق ووجه له دعوة لزيارة إيران".
ونقلت الخارجية الإيرانية عن سلطان عمان قوله "آمل أن أزور إيران في المستقبل القريب".