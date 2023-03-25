https://sputnikarabic.ae/20230325/قتيلان-و7-مفقودين-في-حريق-بمصنع-شوكولاتة-في-بنسلفانيا-1075112968.html

قتيلان و7 مفقودين في حريق بمصنع شوكولاتة في بنسلفانيا

قتيلان و7 مفقودين في حريق بمصنع شوكولاتة في بنسلفانيا

لقى شخصان على الأقل مصرعهما ومازال سبعة في عداد المفقودين في انفجار، أعقبه نشوب حريق في مصنع شوكولاتة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وفقًا لقناة "إيه بي سي"... 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T03:56+0000

2023-03-25T03:56+0000

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العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

شيكولاتة

مقتل

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موسكو - سبوتنيك. وأضافت القناة الأمريكية، أنه تم نقل ستة أشخاص آخرين على الأقل إلى المستشفى، ولم يتم تحديد خطورة إصاباتهم.وبحسب القناة التلفزيونية، أفاد شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجار في معمل الحلويات، وشاهدوا النيران على إثره، ويُعتقد أن سبب الانفجار كان تسرب غاز، لكن التحقيق في الحادث لم يكتمل بعد.ويمكن مشاهدة في اللقطات التي تعرضها وسائل الإعلام أحد المباني قد انهار جزئيًا.

https://sputnikarabic.ae/20230325/بايدن-الولايات-المتحدة-لا-تبحث-عن-صراع-مع-إيران-لكنها-مستعدة-لحماية-مواطنيها-بحزم-1075112295.html

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, شيكولاتة, مقتل