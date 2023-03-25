https://sputnikarabic.ae/20230325/قتيلان-و7-مفقودين-في-حريق-بمصنع-شوكولاتة-في-بنسلفانيا-1075112968.html
قتيلان و7 مفقودين في حريق بمصنع شوكولاتة في بنسلفانيا
قتيلان و7 مفقودين في حريق بمصنع شوكولاتة في بنسلفانيا
لقى شخصان على الأقل مصرعهما ومازال سبعة في عداد المفقودين في انفجار، أعقبه نشوب حريق في مصنع شوكولاتة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وفقًا لقناة "إيه بي سي"... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T03:56+0000
2023-03-25T03:56+0000
2023-03-25T03:56+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
شيكولاتة
مقتل
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موسكو - سبوتنيك. وأضافت القناة الأمريكية، أنه تم نقل ستة أشخاص آخرين على الأقل إلى المستشفى، ولم يتم تحديد خطورة إصاباتهم.وبحسب القناة التلفزيونية، أفاد شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجار في معمل الحلويات، وشاهدوا النيران على إثره، ويُعتقد أن سبب الانفجار كان تسرب غاز، لكن التحقيق في الحادث لم يكتمل بعد.ويمكن مشاهدة في اللقطات التي تعرضها وسائل الإعلام أحد المباني قد انهار جزئيًا.
https://sputnikarabic.ae/20230325/بايدن-الولايات-المتحدة-لا-تبحث-عن-صراع-مع-إيران-لكنها-مستعدة-لحماية-مواطنيها-بحزم-1075112295.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, شيكولاتة, مقتل
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, شيكولاتة, مقتل
قتيلان و7 مفقودين في حريق بمصنع شوكولاتة في بنسلفانيا
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لقى شخصان على الأقل مصرعهما ومازال سبعة في عداد المفقودين في انفجار، أعقبه نشوب حريق في مصنع شوكولاتة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وفقًا لقناة "إيه بي سي" المحلية، نقلا عن الشرطة.
موسكو - سبوتنيك. وأضافت القناة الأمريكية، أنه تم نقل ستة أشخاص آخرين على الأقل إلى المستشفى
، ولم يتم تحديد خطورة إصاباتهم.
وبحسب القناة التلفزيونية، أفاد شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجار في معمل الحلويات، وشاهدوا النيران على إثره، ويُعتقد أن سبب الانفجار كان تسرب غاز، لكن التحقيق في الحادث لم يكتمل بعد.
ويمكن مشاهدة في اللقطات التي تعرضها وسائل الإعلام أحد المباني قد انهار جزئيًا.