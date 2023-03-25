https://sputnikarabic.ae/20230325/قهرمان-مرعش-التركية-تشهد-زلزالين-جديدين-1075116192.html
قهرمان مرعش التركية تشهد زلزالين جديدين
قهرمان مرعش التركية تشهد زلزالين جديدين
هز زلزالان جديدان، اليوم السبت، ولاية قهرمان مرعش التركية، في استمرار لتوابع الزلزال المدمر الذي شهدته تركيا وسوريا في فبراير/ شباط الماضي. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T08:13+0000
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وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن زلزالا بقوة 4.5 درجات ضرب، صباح السبت، قضاء "أكين أوزو" بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.ووقع الزلزال الساعة 07.39 بالتوقيت المحلي (+3 توقيت غرينتش) بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) التي أضافت أن مركز الزلزال قضاء "أكين أوزو"، ووقع على عمق 7 كيلومترات.لم يمض وقت طويل حتى ضرب الولاية نفسها زلزال آخر مركزه قضاء "غوكصون"، وبلغت قوته 4.2 درجات، حيث وقع الزلزال الساعة 09.33 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 9.44 كليومترات.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 شباط/ فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي أن خسائر تركيا جراء الزلزال بنحو 34 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230320/أردوغان--الزلزال-خلف-دمارا-يقدر-بـ-104-مليارات-دولار-1074965399.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار
قهرمان مرعش التركية تشهد زلزالين جديدين
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هز زلزالان جديدان، اليوم السبت، ولاية قهرمان مرعش التركية، في استمرار لتوابع الزلزال المدمر الذي شهدته تركيا وسوريا في فبراير/ شباط الماضي.
وذكرت وكالة
الأناضول التركية للأنباء إن زلزالا بقوة 4.5 درجات ضرب، صباح السبت، قضاء "أكين أوزو" بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.
ووقع الزلزال
الساعة 07.39 بالتوقيت المحلي (+3 توقيت غرينتش) بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) التي أضافت أن مركز الزلزال قضاء "أكين أوزو"، ووقع على عمق 7 كيلومترات.
لم يمض وقت طويل حتى ضرب الولاية نفسها زلزال آخر مركزه قضاء "غوكصون"، وبلغت قوته 4.2 درجات، حيث وقع الزلزال الساعة 09.33 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 9.44 كليومترات.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 شباط/ فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة
تشهدها البلاد منذ عام 1939.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي أن خسائر تركيا جراء الزلزال بنحو 34 مليار دولار.