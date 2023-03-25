https://sputnikarabic.ae/20230325/كوريا-الجنوبية-تطلب-من-جارتها-الشمالية-سداد-قرض-قيمته-80-مليون-دولار-1075134815.html
كوريا الجنوبية تطلب من جارتها الشمالية سداد قرض قيمته 80 مليون دولار
كوريا الجنوبية تطلب من جارتها الشمالية سداد قرض قيمته 80 مليون دولار
طالبت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية سداد قرض سبق وحصلت عليه في عام 2007 بقيمة 80 مليون دولار، مؤكدة أن "تاريخ الاستحقاق يقترب". 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T19:13+0000
2023-03-25T19:13+0000
2023-03-25T19:13+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102985/05/1029850544_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5e7097579ea9eadc728d753e71afc04.jpg
وأكدت الوزارة ضرورة أن تسدد كوريا الشمالية أصل الدين والفائدة، مع حلول موعد الاستحقاق.وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة لي هيو-جونغ في مؤتمر صحفي، إن "تقاعس كوريا الشمالية عن التصرف يشكل انتهاكا للاتفاقية بين الكوريتين ويتعارض أيضا مع ممارسات التجارة الدولية".وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن "كوريا الشمالية حصلت في 2007 على قرض من المواد الخام الصناعية بقيمة 80 مليون دولار".وأشارت، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إلى أنه "بموجب اتفاقية بين الكوريتين في ذلك الوقت (2007)، تهدف إلى المساعدة في تحسين الصناعات الخفيفة في كوريا الشمالية، زود الجنوب كوريا الشمالية بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الملابس والأحذية والصابون على شكل قرض".وأضافت الوزارة، المكلفة بالشؤون بين الكوريتين، أنه "كان من المفترض أن تسدد بيونغ يانغ القرض في شكل مواد عينية مثل الزنك والمعادن الأخرى. ولكن بعد سداد دفعة أولية في عامي 2007 و2008، لم تسدد كوريا الشمالية ديونها"، وفقا لها.
https://sputnikarabic.ae/20230125/قيادة-الأمم-المتحدة-الكوريتان-خرقتا-اتفاق-الهدنة-المعمول-به-منذ-70-عاما-1072704008.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102985/05/1029850544_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_13c773ba6db4dbebe8bd9b4ce0c2b4e8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية تطلب من جارتها الشمالية سداد قرض قيمته 80 مليون دولار
تابعنا عبر
طالبت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية سداد قرض سبق وحصلت عليه في عام 2007 بقيمة 80 مليون دولار، مؤكدة أن "تاريخ الاستحقاق يقترب".
وأكدت الوزارة ضرورة أن تسدد كوريا الشمالية أصل الدين والفائدة، مع حلول موعد الاستحقاق.
وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة لي هيو-جونغ في مؤتمر صحفي، إن "تقاعس كوريا الشمالية
عن التصرف يشكل انتهاكا للاتفاقية بين الكوريتين ويتعارض أيضا مع ممارسات التجارة الدولية".
وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن "كوريا الشمالية حصلت في 2007 على قرض من المواد الخام
الصناعية بقيمة 80 مليون دولار".
وأشارت، بحسب وكالة
الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إلى أنه "بموجب اتفاقية بين الكوريتين في ذلك الوقت (2007)، تهدف إلى المساعدة في تحسين الصناعات الخفيفة في كوريا الشمالية، زود الجنوب
كوريا الشمالية بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الملابس والأحذية والصابون على شكل قرض".
وأضافت الوزارة، المكلفة بالشؤون بين الكوريتين، أنه "كان من المفترض أن تسدد بيونغ يانغ القرض في شكل مواد عينية مثل الزنك والمعادن الأخرى. ولكن بعد سداد دفعة أولية في عامي 2007 و2008، لم تسدد كوريا الشمالية ديونها"، وفقا لها.