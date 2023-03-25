https://sputnikarabic.ae/20230325/مواجهات-عنيفة-بين-الشرطة-ومتظاهرين-مناهضين-لمشروع-تخزين-مياه-الري-في-فرنسا-1075134969.html
مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لمشروع تخزين مياه الري في فرنسا
مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لمشروع تخزين مياه الري في فرنسا
اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم السبت بين محتجين وقوات الأمن في سانت-سولين في وسط غرب فرنسا، بسبب خلاف حول مشروع إقامة أحواض ماء للزراعة. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T19:16+0000
2023-03-25T19:16+0000
2023-03-25T19:16+0000
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وذكرت "فرانس برس" أن السلطات نشرت 3200 عنصر من الدرك والشرطة لتطويق احتجاج محظور ضد مشروع "أحواض"، لتخزين مياه مخصص للزراعة.وقبل ظهر اليوم انطلقت التظاهرة التي شارك فيها 6 آلاف شخص على الأقل وفقا لإحصاءات الشرطة، ونحو 25 ألفاً بحسب المنظمين.ومنظمو التظاهرة عبارة عن تجمع يضم جمعية "أحواض، لا شكراً" وحركة "انتفاضات الأرض" البيئية والنقابة الزراعية القريبة من اليسار "كونفدرالية الفلاحين".وحدثت مواجهات عندما اقتربت المسيرة من موقع خزان مياه قيد الإنشاء في سانت-سولين، بين نشطات وقوات الأمن.وألقى ناشطون متطرفون مقذوفات وأطلقوا الألعاب النارية، وهو ما ردت عليه قوات الشرطة والدرك بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.يتوقع إنشاء 16 خزانا بقدرة إجمالية تبلغ نحو 6 ملايين متر مكعب، ضمن مشروع تقوده جمعية تعاونية تضم 450 مزارعا بدعم من السلطات.ويهدف المشروع لتخزين في الهواء الطلق المياه المسحوبة من طبقات المياه الجوفية السطحية خلال فصل الشتاء لري المحاصيل خلال الصيف عندما تقل الأمطار.
https://sputnikarabic.ae/20230325/الخارجية-الإيرانية-تنتقد-الصمت-الأوروبي-تجاه-قمع-المتظاهرين-في-فرنسا-1075133752.html
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الأخبار, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم
الأخبار, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم
مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لمشروع تخزين مياه الري في فرنسا
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اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم السبت بين محتجين وقوات الأمن في سانت-سولين في وسط غرب فرنسا، بسبب خلاف حول مشروع إقامة أحواض ماء للزراعة.
وذكرت "فرانس برس" أن السلطات نشرت 3200 عنصر من الدرك والشرطة لتطويق احتجاج محظور
ضد مشروع "أحواض"، لتخزين مياه مخصص للزراعة.
وقبل ظهر اليوم انطلقت التظاهرة التي شارك فيها 6 آلاف شخص على الأقل وفقا لإحصاءات الشرطة، ونحو 25 ألفاً بحسب المنظمين.
ومنظمو التظاهرة عبارة عن تجمع يضم جمعية "أحواض، لا شكراً" وحركة "انتفاضات الأرض" البيئية والنقابة الزراعية القريبة من اليسار "كونفدرالية الفلاحين".
وحدثت مواجهات عندما اقتربت المسيرة من موقع خزان مياه قيد الإنشاء في سانت-سولين، بين نشطات وقوات الأمن.
وألقى ناشطون متطرفون مقذوفات وأطلقوا الألعاب النارية، وهو ما ردت عليه قوات الشرطة
والدرك بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
يتوقع إنشاء 16 خزانا بقدرة إجمالية تبلغ نحو 6 ملايين متر مكعب، ضمن مشروع تقوده جمعية تعاونية تضم 450 مزارعا بدعم من السلطات.
ويهدف المشروع لتخزين في الهواء الطلق المياه المسحوبة من طبقات المياه الجوفية السطحية خلال فصل الشتاء لري المحاصيل خلال الصيف عندما تقل الأمطار.