https://sputnikarabic.ae/20230325/ميدفيديف-لا-يمكن-استبعاد-أي-شيء-وإذا-لزم-الأمر-سيصل-الجيش-الروسي-إلى-كييف-أو-لفوف-1075126211.html

ميدفيديف: لا يمكن استبعاد أي شيء وإذا لزم الأمر سيصل الجيش الروسي إلى كييف أو لفوف

ميدفيديف: لا يمكن استبعاد أي شيء وإذا لزم الأمر سيصل الجيش الروسي إلى كييف أو لفوف

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أمس الجمعة، إن على العالم أن يستمع إلى صوت الصين، ‏من أجل إيجاد مخرج من الأزمة الأوكرانية.‏ 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T13:47+0000

2023-03-25T13:47+0000

2023-03-25T13:47+0000

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ميدفيديف: لا يمكن استبعاد أي شيء وإذا لزم الأمر سيصل الجيش الروسي إلى كييف أو لفوف ميدفيديف: لا يمكن استبعاد أي شيء وإذا لزم الأمر سيصل الجيش الروسي إلى كييف أو لفوف

رئيس وزراء إسبانيا يدعو العالم للاستماع إلى صوت الصين لإنهاء الأزمة الأوكرانيةجاءت تصريح سانشيز قبل زيارته الرسمية إلى العاصمة الصينية بكين المقررة، الأسبوع المقبل، وفقا لموقع "ياهو" الأمريكي.وأضاف سانشيز في مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع للمجلس الأوروبي: "إن الصين لاعب عالمي، لذا من الواضح أنه يجب الاستماع إلى صوتها لنرى ما إذا كان بالإمكان وضع حد لهذه الأزمة، ولكي تتمكن أوكرانيا من استعادة وحدة أراضيها".في هذا الصدد، قال البشير محمد الباحث في الشؤون الإسبانية بجامعة إشبيلية، إن تصريحات سانشيز لا تتعلق بتحول في موقف إسبانيا لأنها جزء من منظومة الاتحاد الأوروبي الذي يمد أوكرانيا بالأسلحة من جهة ومن جهة أخرى يتحدث عن السلام والمفاوضات وغيرها، مؤكدا أن مواقف سانشيز لا يتم التعبير عنها دون التنسيق مع باقي دول الاتحاد الأوروبي.وأضاف البشير أن تصريحات سانشيز عن ضرورة إنهاء الأزمة الأوكرانية استنادا للمباردة الصينية، لها أبعاد تتعلق بالشأن الداخلي الإسباني، خصوصا مع قرب الانتخابات العام الحالي".ميدفيديف يقول إنه لا يمكن استبعاد أي شيء وإذا لزم الأمر سيصل الجيش الروسي إلى كييف أو لفوفصرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، بأنه لا يمكن استبعاد أي شيء فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأضاف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، أنه إذا كانت هناك حاجة لوصول الجيش الروسي إلى كييف، فيجب الذهاب إلى كييف، أو إلى لفوف، يعني يجب الذهاب إلى لفوف من أجل القضاء على هذا المرض".واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه من الخطأ التحدث عن توقيت انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، داعيا لعدم التسرع في التحدث عن مدة العملية.وشدد على أن القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، يمكن أن يعطي التقييمات عن مجرى العملية العسكرية الخاصة ومدتها، مضيفا، أن ذلك "لأسباب واضحة، و هناك الكثير من العوامل".وأشار إلى أن هذه التصريحات تعد آخر التحذيرات للغرب قبل التوجه إلى هذا المسار، لافتا إلى أن التصريحات تعد رسالة موجهة للغرب الجماعي ومن يقوده خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا.وأوضح أن العملية العسكرية مستمرة، لكنه أكد أن العملية العسكرية نفسها والعملية السياسية مرتبطتان بالتداعيات في المنظومة الغربية.وأكد أن روسيا لها القدرة بالطبع وهي ما زالت ملتزمة بأهدافها، وكل ما يجري من متغيرات أخرى هو مجرد رد على ما يطرأ في المشهد الجيوسياسي العام..البنتاغون يؤكد أن واشنطن لا تريد الحرب مع إيران رغم الهجوم على قاعدة لها في سورياأكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة لا تريد توسيع الصراع أو الدخول في حرب مع إيران، وذلك بعد الهجوم على قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا.لكنه شدد في بيان في بيان، أنه "إذا تعرض موظفي بلاده للتهديد، فسوف ترد واشنطن وفقا لذلك وبشكل متناسب".إلى ذلك، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خلفية الهجوم على قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا، أن واشنطن لا تبحث عن صراع مع طهران، لكنها مستعدة للدفاع بحزم عن مواطنيها والرد على هجمات الجماعات المرتبطة بها"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها بذل الجهود لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط. في هذا الإطار، قال الخبير بالشئون الدولية، د. طارق عبود، "إن التجارب التي شهدها الشرق الأوسط في الأعوام الماضية ومنها الاجتياح الأمريكي للعراق وقبلها غزو أفغانستان، تبين أن الأمريكيين فشلوا في تحقيق أهدافهم السياسية".وأشار إلى أن واشنطن حققت أهدافاً عسكرية عبر الاجتياح، ما أدى إلى تدمير البلدين الكبيرين في الشرق الأوسط، لذلك فإن الإدارتين الأمريكيتين الجمهورية والديمقراطية لا تسعيان إلى أن يخوضا حرباً مكلفة على المستوى العسكري والمادي والبشري مع دولة إقليمية كبرى كإيران لأنها تختلف عن العراق وأفغانستان.ولفت إلى أن هناك توجه أمريكي منذ سنوات يهدف إلى عدم التورط مجدداً في مشاكل الشرق الأوسط.الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى فرنسا قريباأبلغ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، بعودة السفير ‏الجزائري إلى باريس قريبا.‏جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين تطرقا خلاله إلى "عدد من المسائل منها طريقة تهريب وإخراج رعية تحمل جنسية مزدوجة، جزائرية - فرنسية، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية، بتونس بتاريخ 6 فبراير/ شباط الماضي"، وفقا لما ورد في بيان من الرئاسة الجزائرية.وأضاف البيان أن "الاتصال سمح بإزالة الكثير من اللبس بشأن هذه القضية، وما ترتَب عنها من تصدّع على مستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، واتفق الرئيسان على تعزيز وسائل الاتصال بين إدارتي الدولتين، حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات".وأضاف بوقاعدة أن كل طرف يدرك أنه بحاجة إلى الطرف الآخر، والجميع يعي أنه يجب نقل هذه العلاقة من ركن التاريخ ومرجعية فرنسا أفريقيا إلى علاقة جدية بين الطرفين عبر تأسيس علاقة ندية حقيقية قائمة فقط على المصالح المتبادلة بين فرنسا والجزائر..وأوضح أن العلاقة بين البلدين عادة "على كف عفريت" ويتم استغلالها كلما كانت هناك الحاجة لفرنسا أو الجزائر إما لتوتيرها أو لنزع فتيل التوتر، وبالتالي هي لم تكن أبدا علاقة طبيعية ولا يبدو كذلك أنهم يريدونها تبدو طبيعية نظرا للحسابات السلطوية بينهما.اقتصاديا... انهيار أسهم دويتشه بنك يثير المخاوف حول استقرار القطاع المصرفي في أوروباتعرضت أسهم "دويتشه بنك" لضغوط بيع شديدة، أمس الجمعة، وسجلت أكبر خسائر يومية لها في ثلاث سنوات، بعد قفزة كبيرة في تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد للبنك، مما يثير مخاوف بشأن استقرار المصارف الأوروبية.وتكبدت أسهم البنك قرابة 15% لتعمق تراجعها لليوم الثالث على التوالي، قبل تعود وتقلص خسائرها وتغلق على انخفاض بنحو 3% عند 9.35 يورو، بعدما كانت سجلت خلال تداولات، أمس الجمعة، في فرانكفورت مستوى 7.99 يورو، وهو أدنى سعر لها في أكثر من خمسة أشهر (منذ 13 أكتوبر 2022)، في أكبر خسائر يومية لها منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا في مارس 2020.في هذا الصدد، أرجع أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، عبداللطيف درويش، انهيار أسهم دويتشه بنك إلى عملية التداخل في الاستثمارات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وتصدير أزمات الأخيرة لدول أوروبا.وقال إن أزمة انهيار أسهم دويتشه بنك، سيتم السيطرة عليها جزئيا ولكنها ستظهر من جديد، في ظل انخفاض في أسهم البنوك الأوروبية وانهيارات أخرى ستحدث في الولايات المتحدة، بسبب ترهل النظام البنكي.وأوضح أن العديد من صناديق التأمين الأوروبية خسرت أموالا طائلة، ومنها صندوق تأمين الأفراد في السويد، حيث خسر مليار دولار، بعد استثماره في البنوك الأمريكية.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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