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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230325/ميدفيديف-يجب-أن-يصبح-تعداد-الجيش-الروسي-أكبر-وألا-يقل-عن-15-مليون-عسكري-1075116545.html
ميدفيديف: يجب أن يصبح تعداد الجيش الروسي أكبر ولا يقل عن 1.5 مليون عسكري
ميدفيديف: يجب أن يصبح تعداد الجيش الروسي أكبر ولا يقل عن 1.5 مليون عسكري
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أهمية أن تصبح قوات الجيش الروسي أكبر، وأن يضم ما لا يقل عن 1.5 مليون عسكري. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T08:47+0000
2023-03-25T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميدفيديف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، بينها سبوتنيك، إن "جيشنا يجب أن يصبح أكبر وألا يقل عن 1.5 مليون شخص".وأضاف مدفيديف قائلا: إن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كشفت عن المشاكل في روسيا، على سبيل المثال، لم تكن المؤسسات الفردية والعامة جاهزة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتابع مدفيديف قائلا: "في الواقع، يمكن حل بعض المشكلات بسرعة وبعضها لم يتم حله بسرعة، لكن أصبحت حالتنا أقوى بكثير مما كانت عليه سابقا وقادرون على التطور.
https://sputnikarabic.ae/20230323/مدفيديف-حول-انضمام-أوكرانيا-للناتو-روسيا-تحصل-على-جار-يرغب-بتصنيع-السلاح-النووي-1075055257.html
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ميدفيديف: يجب أن يصبح تعداد الجيش الروسي أكبر ولا يقل عن 1.5 مليون عسكري

08:47 GMT 25.03.2023 (تم التحديث: 08:50 GMT 25.03.2023)
© Sputnik . Yuliya Zyrianova / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© Sputnik . Yuliya Zyrianova
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أهمية أن تصبح قوات الجيش الروسي أكبر، وأن يضم ما لا يقل عن 1.5 مليون عسكري.
وقال ميدفيديف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، بينها سبوتنيك، إن "جيشنا يجب أن يصبح أكبر وألا يقل عن 1.5 مليون شخص".
وأضاف مدفيديف قائلا: إن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كشفت عن المشاكل في روسيا، على سبيل المثال، لم تكن المؤسسات الفردية والعامة جاهزة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدفيديف حول انضمام أوكرانيا للناتو: روسيا تحصل على جار يرغب بتصنيع السلاح النووي
23 مارس, 05:05 GMT
وتابع مدفيديف قائلا: "في الواقع، يمكن حل بعض المشكلات بسرعة وبعضها لم يتم حله بسرعة، لكن أصبحت حالتنا أقوى بكثير مما كانت عليه سابقا وقادرون على التطور.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
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