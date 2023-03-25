https://sputnikarabic.ae/20230325/ميدفيديف-يجب-أن-يصبح-تعداد-الجيش-الروسي-أكبر-وألا-يقل-عن-15-مليون-عسكري-1075116545.html
ميدفيديف: يجب أن يصبح تعداد الجيش الروسي أكبر ولا يقل عن 1.5 مليون عسكري
ميدفيديف: يجب أن يصبح تعداد الجيش الروسي أكبر ولا يقل عن 1.5 مليون عسكري
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أهمية أن تصبح قوات الجيش الروسي أكبر، وأن يضم ما لا يقل عن 1.5 مليون عسكري. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T08:47+0000
2023-03-25T08:47+0000
2023-03-25T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميدفيديف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، بينها سبوتنيك، إن "جيشنا يجب أن يصبح أكبر وألا يقل عن 1.5 مليون شخص".وأضاف مدفيديف قائلا: إن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كشفت عن المشاكل في روسيا، على سبيل المثال، لم تكن المؤسسات الفردية والعامة جاهزة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتابع مدفيديف قائلا: "في الواقع، يمكن حل بعض المشكلات بسرعة وبعضها لم يتم حله بسرعة، لكن أصبحت حالتنا أقوى بكثير مما كانت عليه سابقا وقادرون على التطور.
https://sputnikarabic.ae/20230323/مدفيديف-حول-انضمام-أوكرانيا-للناتو-روسيا-تحصل-على-جار-يرغب-بتصنيع-السلاح-النووي-1075055257.html
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روسيا
ميدفيديف: يجب أن يصبح تعداد الجيش الروسي أكبر ولا يقل عن 1.5 مليون عسكري
08:47 GMT 25.03.2023 (تم التحديث: 08:50 GMT 25.03.2023) تابعنا عبر
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أهمية أن تصبح قوات الجيش الروسي أكبر، وأن يضم ما لا يقل عن 1.5 مليون عسكري.
وقال ميدفيديف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، بينها سبوتنيك، إن "جيشنا يجب أن يصبح أكبر وألا يقل عن 1.5 مليون شخص".
وأضاف مدفيديف قائلا: إن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كشفت عن المشاكل في روسيا، على سبيل المثال، لم تكن المؤسسات الفردية والعامة جاهزة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتابع مدفيديف قائلا: "في الواقع، يمكن حل بعض المشكلات بسرعة وبعضها لم يتم حله بسرعة، لكن أصبحت حالتنا أقوى بكثير مما كانت عليه سابقا وقادرون على التطور.