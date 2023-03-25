https://sputnikarabic.ae/20230325/نتنياهو-يدعو-الدول-الكبرى-لتعزيز-الضغط-على-إيران--1075124792.html

نتنياهو يدعو الدول الكبرى لتعزيز الضغط على إيران

نتنياهو يدعو الدول الكبرى لتعزيز الضغط على إيران

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القوى الدولية الكبرى إلى تصعيد الضغط وزيادة الردع ضد إيران. 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T13:19+0000

2023-03-25T13:19+0000

2023-03-25T13:19+0000

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وذكر نتنياهو، حسابه على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن نتنياهو بحث، خلال زيارته إلى لندن، مع نظيره البريطاني ريشي سوناك، الملف النووي الإيراني، وأشاد بموقف بريطانيا الحازم في هذا الملف.وذكر حساب نتنياهو على "فيسبوك"، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بحث، خلال زيارته إلى لندن، مع نظيره البريطاني ريشي سوناك الملف النووي الإيراني، وأشاد بموقف بريطانيا الحازم في هذا الملف".واتفق الطرفان على إطلاق حوار استراتيجي لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاستخبارات والاقتصاد، وبحثا "التهديد الذي تشكله إيران على الاستقرار الإقليمي، والتحديات الأمنية والدفاعية المشتركة".وناقش الزعيمان قلق بريطانيا وإسرائيل الكبير بشأن نشاط إيران المزعزع للاستقرار، واتفقا على أن الحكومتين ستستمران في العمل معاً عن كثب لإدارة مخاطر الانتشار النووي.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال إنه "من المفارقات الدائمة في التاريخ أن نظامين يقوم أحدهما على اغتصاب أرض دولة أخرى والجرائم اليومية وقتل الأطفال وعلى الرغم من امتلاك ترسانة من الأسلحة النووية، يرفض بوقاحة الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وأضاف: "هناك نظام آخر يمكن رؤية سياساته الحربية والتحريضية في كل مكان على صعيد المنطقة وفي الوقت نفسه يتهم بوقاحة إيران التي تعتبر أساسا للاستقرار".وتابع كنعاني: "بالنظر إلى التاريخ الأسود لهذين النظامين والتطورات الإيجابية التي تشهدها المنطقة فليس غريبا أن يكونا غاضبين وغير راضيين عن مسيرة التطورات الإقليمية ويقومان ببذل الجهود لإضعافها وتدميرها".وأعلن نتنياهو، في وقت سابق، أن حكومته "تواجه 3 صراعات، هي الملف الإيراني، والفوضى السياسية، والإرهاب".وقال نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن "تل أبيب لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي"، مشددا على أن "الجيش يعمل على مدار الساعة للقضاء على ما سماها "الخلايا الإرهابية".وكانت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، جيلا غامليل، قالت إن "الطريقة الوحيدة لمنع قتل المتظاهرين وإيقاف تطوير برنامج إيران النووي هي فرض عقوبات مشددة على النظام الإيراني"، معتبرةً "برنامج إيران النووي، أكبر تهديد لإسرائيل والمنطقة".

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