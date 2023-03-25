https://sputnikarabic.ae/20230325/نجيب-ميقاتي-يحز-في-نفسي-ما-بلغه-موضوع-التوقيت-الصيفي-وما-اتخذ-قد-اتخذ-1075136544.html

نجيب ميقاتي: يحز في نفسي ما بلغه موضوع التوقيت الصيفي وما اتخذ قد اتخذ

نجيب ميقاتي: يحز في نفسي ما بلغه موضوع التوقيت الصيفي وما اتخذ قد اتخذ

دعا رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، إلى "انتخاب رئيس للجمهورية والإتيان بفريق متخصص باستطاعته تلقي هذا الحمل والتعامل معه وإخراج البلد مما هو... 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T20:15+0000

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم السبت، عن ميقاتي عدم رغبته في العودة إلى السرايا، خلافا لما يشيعه البعض، موضحا حول تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي لنهاية شهر أبريل/ نيسان، أنه "يحز في نفسي أن يتخذ الأمر هذا المنحى، وما اتخذ قد اتخذ".وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على إصراره على إنقاذ العام الدراسي، نافيا ما صدر من تصريحات سياسية وإعلامية بشأنه تتعلق بما أعلنه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو، حول وجود تقصير من جانب الحكومة في عملية الإصلاحات.وقال نجيب ميقاتي حول هذا الأمر:وقد أثار إعلان حكومة تصريف الأعمال في لبنان عن تأجيل تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي إلى 20-21 أبريل/ نيسان المقبل بعد أن كان في 25-26 مارس/آذار الحالي، ردود فعل واسعة مؤيدة وأخرى معارضة، خصوصًا أن التأجيل يتزامن مع بدء شهر رمضان.أعلنت شركة طيران "الشرق الأوسط" - الخطوط الجوية اللبنانية عن تقديم مواعيد إقلاع جميع الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ساعة واحدة لهذه الفترة وفقاً للتوقيت المحلي لمدينة بيروت، وذلك تجنبا لحدوث أي اضطرب في قطاع الطيران.وأعلنت عدد من المؤسسات الإعلامية والمحطات التلفزيونية عدم التزامها بقرار رئاسة مجلس الوزراء وأنها ستلتزم بتعديل التوقيت الصيفي عند منتصف هذه الليلة كما جرت العادة وذلك اعتراضًا على قرار التأجيل.

https://sputnikarabic.ae/20230325/ردود-فعل-واسعة-بعد-تأجيل-بدء-العمل-بالتوقيت-الصيفي-في-لبنان--1075130852.html

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