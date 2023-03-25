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https://sputnikarabic.ae/20230325/وزير-يمني-إطلاق-سراح-عدد-من-الأسرى-السودانيين-في-اليمن-قريبا-1075122150.html
وزير يمني: إطلاق سراح عدد من الأسرى السودانيين في اليمن قريبا
وزير يمني: إطلاق سراح عدد من الأسرى السودانيين في اليمن قريبا
كشف مصدر مطلع، "تطرق المباحثات بين وزيري الخارجية اليمن والسودان، أمن البحر الأحمر، والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية". 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T12:28+0000
2023-03-25T12:28+0000
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وقال المصدر، في تصريحات مع موقع "سودان تربيون" السوداني، إن الوزير اليمني نقل للمسؤوليين في الخرطوم، "إطلاق سراح عدد من الجنود السودانيين ضمن اتفاق تبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة قريباٌ".ونوه المصدر إلى "اتفاق بين الجانبين على تبادل المعلومات الأمنية مع الخرطوم بشأن أمن البحر الأحمر"، مؤكدا أن المباحثات مع الجانب اليمني ناقشت الأوضاع السياسية في المنطقة والقضايا الداخلية بالبلدين.ووقعت الحكومتان اليمنية والسودانية، الأربعاء الماضي، في العاصمة السودانية الخرطوم، مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، عقد في العاصمة السودانية، الخرطوم، جلسة مباحثات مع نظيره السوداني، علي الصادق علي".وقالت الوكالة إن المباحثات تناولت "سبل تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، بما في ذلك وأهمية تفعيل انعقاد اللجنة العليا المشتركة، ودراسة الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية، وتقديم المزيد من التسهيلات القنصلية للجاليات في البلدين".وأضافت بأن "المباحثات ناقشت رفع مستوى التعاون والتنسيق فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، ومستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة وعلى الساحتين اليمنية والسودانية".من جانبه، رحب وزير الخارجية السوداني، بـ "اقتراح انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وبالتوقيع على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية على صياغة بروتوكول إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من تأشيرات الدخول في كلا البلدين".وكان لدى السودان نحو 15 ألف جندي في اليمن ضمن قوات التحالف الذي تقوده السعودية لاستعادة السلطة من قبضة جماعة "أنصار الله"، قبل أن تقوم الخرطوم بتقليص مشاركتها إلى 5 آلاف جندي ثم إلى مجموعة صغيرة من الجنود.
https://sputnikarabic.ae/20220228/لجان-المقاومة-في-السودان-تطرح-ميثاق-سلطة-الشعب-لإسقاط-الانقلاب-العسكري-والانسحاب-من-حرب-اليمن-1059277521.html
https://sputnikarabic.ae/20221222/وزارتا-دفاع-السودان-واليمن-توقعان-مذكرة-تفاهم-1071495508.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار السودان اليوم, الأخبار, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار السودان اليوم, الأخبار, العالم العربي

وزير يمني: إطلاق سراح عدد من الأسرى السودانيين في اليمن قريبا

12:28 GMT 25.03.2023
© AFP 2023القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© AFP 2023
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كشف مصدر مطلع، "تطرق المباحثات بين وزيري الخارجية اليمن والسودان، أمن البحر الأحمر، والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية".
وقال المصدر، في تصريحات مع موقع "سودان تربيون" السوداني، إن الوزير اليمني نقل للمسؤوليين في الخرطوم، "إطلاق سراح عدد من الجنود السودانيين ضمن اتفاق تبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة قريباٌ".
ونوه المصدر إلى "اتفاق بين الجانبين على تبادل المعلومات الأمنية مع الخرطوم بشأن أمن البحر الأحمر"، مؤكدا أن المباحثات مع الجانب اليمني ناقشت الأوضاع السياسية في المنطقة والقضايا الداخلية بالبلدين.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
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28 فبراير 2022, 15:01 GMT
ووقعت الحكومتان اليمنية والسودانية، الأربعاء الماضي، في العاصمة السودانية الخرطوم، مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، عقد في العاصمة السودانية، الخرطوم، جلسة مباحثات مع نظيره السوداني، علي الصادق علي".
وقالت الوكالة إن المباحثات تناولت "سبل تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، بما في ذلك وأهمية تفعيل انعقاد اللجنة العليا المشتركة، ودراسة الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية، وتقديم المزيد من التسهيلات القنصلية للجاليات في البلدين".
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وزارتا دفاع السودان واليمن توقعان مذكرة تفاهم
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وأضافت بأن "المباحثات ناقشت رفع مستوى التعاون والتنسيق فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، ومستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة وعلى الساحتين اليمنية والسودانية".
من جانبه، رحب وزير الخارجية السوداني، بـ "اقتراح انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وبالتوقيع على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية على صياغة بروتوكول إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من تأشيرات الدخول في كلا البلدين".
وكان لدى السودان نحو 15 ألف جندي في اليمن ضمن قوات التحالف الذي تقوده السعودية لاستعادة السلطة من قبضة جماعة "أنصار الله"، قبل أن تقوم الخرطوم بتقليص مشاركتها إلى 5 آلاف جندي ثم إلى مجموعة صغيرة من الجنود.
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