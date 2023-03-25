https://sputnikarabic.ae/20230325/وكالة-العراق-يربح-قضية-ضد-تركيا-بشأن-صادرات-النفط-من-إقليم-كردستان-1075121626.html
وكالة: العراق يربح قضية ضد تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان
وكالة: العراق يربح قضية ضد تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان
قضت محكمة تحكيم دولية، اليوم السبت، "بفوز العراق في القضية طويلة الأمد ضد تركيا بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان". 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T12:10+0000
2023-03-25T12:10+0000
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وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، أن "محكمة التحكيم الدولية، التابعة لغرفة التجارة الدولية، في باريس حكمت لصالح العراق"، مشيرة إلى أن بغداد اتهمت أنقرة بانتهاك اتفاق عبور خط أنابيب النفط، الموقع عام 1973، بالسماح لها بصادرات النفط الخام من حكومة إقليم كردستان، الخاضع لحكم شبه ذاتي، بدون موافقته.وأكد الوكالة أن "تركيا لن تسمح لشحنات النفط الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي بدون موافقة من الحكومة الاتحادية في بغداد".وكانت العلاقات بين بغداد وأنقرة قد شهدت توتراً، خلال السنوات الأخيرة، بسبب ملف المياه وحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، الذي يتخذ من شمال العراق ملاذاً له.وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، قصفاً تركياً متكرراً، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا.وقد أطلقت تركيا، مؤخرًا عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكاً للسيادة العراقية.
https://sputnikarabic.ae/20230301/العراق-يتحرك-للتفاوض-مع-تركيا-وإيران-وسوريا-بعد-تراجع-غير-مسبوق-لمياه-نهري-دجلة-والفرات-1074165035.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وكالة: العراق يربح قضية ضد تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان
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قضت محكمة تحكيم دولية، اليوم السبت، "بفوز العراق في القضية طويلة الأمد ضد تركيا بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان".
وذكرت وكالة
"بلومبرغ" للأنباء، أن "محكمة التحكيم الدولية، التابعة لغرفة التجارة الدولية، في باريس حكمت لصالح العراق"، مشيرة إلى أن بغداد اتهمت أنقرة بانتهاك اتفاق عبور خط أنابيب النفط، الموقع عام 1973، بالسماح لها بصادرات النفط الخام من حكومة إقليم كردستان، الخاضع لحكم شبه ذاتي، بدون موافقته.
وأكد الوكالة أن "تركيا لن تسمح لشحنات النفط الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي بدون موافقة من الحكومة الاتحادية في بغداد".
وكانت العلاقات بين بغداد وأنقرة قد شهدت توتراً، خلال السنوات الأخيرة، بسبب ملف المياه وحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، الذي يتخذ من شمال العراق ملاذاً له.
وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق
، قصفاً تركياً متكرراً، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا.
وقد أطلقت تركيا، مؤخرًا عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكاً للسيادة العراقية.