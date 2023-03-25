https://sputnikarabic.ae/20230325/7-قتلى-على-الأقل-إثر-إعصار-ضرب-ولاية-ميسيسيبي-الأمريكية-1075117276.html
7 قتلى على الأقل إثر إعصار ضرب ولاية ميسيسيبي الأمريكية
7 قتلى على الأقل إثر إعصار ضرب ولاية ميسيسيبي الأمريكية
لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، في إعصار مدمر اجتاح ولاية ميسيسيبي الأمريكية، حسبما السلطات المحلية. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T09:34+0000
2023-03-25T09:34+0000
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سبوتنيك. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مصادر قولهم بأن الإعصار خلف وراءه آثار من الأضرار امتدت لأكثر من 100 ميل.من جانبها، قالت قالت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي إن جهود البحث والإنقاذ جارية في مقاطعتي شاركي وهمفريز، وأصدرت الوكالة سلسلة من تحذيرات الإعصار في جميع أنحاء الولاية.يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، ظل أكثر من نصف مليون مستهلك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دون كهرباء، نتيجة عاصفة نهرية شديدة في الغلاف الجوية.وذكرت خدمة المراقبة "poweroutage.us" عبر موقعها الإلكتروني، يوم 8 يناير الماضي أن 556374 شخصا ظلوا دون كهرباء، حتى الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش.وصرحت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، بأن عاصفة نهرية في الغلاف الجوي تحركت باتجاه الساحل الغربي للبلاد، وتسببت في تساقط ثلوج خطيرة وأمطار غزيرة وفيضانات في كاليفورنيا، وتركت ما يقرب من 160 ألف ساكن دون كهرباء.
https://sputnikarabic.ae/20230315/رئيس-مالاوي-يناشد-العالم-مساعدة-بلاده-لمواجهة-مأساة-الإعصار-1074785399.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
7 قتلى على الأقل إثر إعصار ضرب ولاية ميسيسيبي الأمريكية
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لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، في إعصار مدمر اجتاح ولاية ميسيسيبي الأمريكية، حسبما السلطات المحلية.
سبوتنيك. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مصادر قولهم بأن الإعصار خلف وراءه آثار من الأضرار امتدت لأكثر من 100 ميل.
من جانبها، قالت قالت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي إن جهود البحث والإنقاذ جارية في مقاطعتي شاركي وهمفريز، وأصدرت الوكالة سلسلة من تحذيرات الإعصار
في جميع أنحاء الولاية.
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، ظل أكثر من نصف مليون مستهلك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دون كهرباء، نتيجة عاصفة نهرية شديدة
في الغلاف الجوية.
وذكرت خدمة المراقبة "poweroutage.us" عبر موقعها الإلكتروني، يوم 8 يناير الماضي أن 556374 شخصا ظلوا دون كهرباء، حتى الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش.
وصرحت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، بأن عاصفة نهرية في الغلاف الجوي تحركت باتجاه الساحل الغربي للبلاد، وتسببت في تساقط ثلوج خطيرة وأمطار غزيرة وفيضانات في كاليفورنيا، وتركت ما يقرب من 160 ألف ساكن دون كهرباء.