https://sputnikarabic.ae/20230326/أدميرال-نرويجي-يخشى-الغواصات-الروسية-1075143069.html
أدميرال نرويجي يخشى الغواصات الروسية
أدميرال نرويجي يخشى الغواصات الروسية
أعرب القائد العام للبحرية النرويجية، نائب الأميرال رون أندرسن، عن قلقه بشأن تشغيل الغواصات الروسية الحديثة، وفقًا لقناة TV2. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T08:28+0000
2023-03-26T08:28+0000
2023-03-26T08:28+0000
رصد عسكري
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أعرب القائد العام للبحرية النرويجية، نائب الأميرال رون أندرسن، عن قلقه بشأن تشغيل الغواصات الروسية الحديثة، وفقًا لقناة TV2. وعلى وجه الخصوص، فإن الغواصتين الروسيتين "سيفيرودفينسك" و "يوري دولغوروكي" تعملان بانتظام في شمال وجنوب المحيط الأطلسي. وقال أندرسن: "هذه الغواصات حديثة وهادئة ومجهزة بصواريخ حديثة". في رأيه، يمكن أن "تشكل تهديدًا" للأهداف الاستراتيجية في الولايات المتحدة وأوروبا. سيفيرودفينسك: هي غواصة نووية متعددة الأغراض من الجيل الرابع، وهي الغواصة الرائدة في مشروع 885 "ياسن". يوري دولغوروكي: هي غواصة نووية استراتيجية، وهي الرائدة في مشروع 955 "بوري". أخبر أليكسي رخمانوف، المدير العام لشركة بناء السفن المتحدة، وكالة "سبوتنيك"، أنه سيتم تزويد البحرية هذا العام بخمس غواصات جديدة في وقت واحد - ثلاث غواصات نووية وغواصتان تعملان بالديزل، وستعود غواصتان تعملان بالطاقة النووية إلى الخدمة بعد الإصلاح والتحديث.
https://sputnikarabic.ae/20230303/اختبار-غواصة-روسية-بإطلاق-صاروخ-كاليبر-وإصابة-هدفا-ساحليا-على-بعد-1000-كيلومتر-1074247501.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أدميرال نرويجي يخشى الغواصات الروسية
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أعرب القائد العام للبحرية النرويجية، نائب الأميرال رون أندرسن، عن قلقه بشأن تشغيل الغواصات الروسية الحديثة
، وفقًا لقناة TV2.
وعلى وجه الخصوص، فإن الغواصتين الروسيتين "سيفيرودفينسك" و "يوري دولغوروكي" تعملان بانتظام في شمال وجنوب المحيط الأطلسي.
وقال أندرسن: "هذه الغواصات حديثة وهادئة ومجهزة بصواريخ حديثة". في رأيه، يمكن أن "تشكل تهديدًا" للأهداف الاستراتيجية في الولايات المتحدة وأوروبا.
سيفيرودفينسك: هي غواصة نووية متعددة الأغراض من الجيل الرابع، وهي الغواصة الرائدة في مشروع 885 "ياسن".
يوري دولغوروكي: هي غواصة نووية استراتيجية، وهي الرائدة في مشروع 955 "بوري".
أخبر أليكسي رخمانوف، المدير العام لشركة بناء السفن المتحدة، وكالة "سبوتنيك"، أنه سيتم تزويد البحرية هذا العام بخمس غواصات جديدة في وقت واحد - ثلاث غواصات نووية وغواصتان تعملان بالديزل، وستعود غواصتان تعملان بالطاقة النووية إلى الخدمة بعد الإصلاح والتحديث.