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أرامكو السعودية تعلن زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل بحلول 2027
أرامكو السعودية تعلن زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل بحلول 2027
قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية "أرامكو"، أمين الناصر، إن الشركة لديها مخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T14:43+0000
2023-03-26T14:43+0000
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وأوضح الناصر، في كلمة له خلال منتدى التنمية الصيني، أن "زيادة طاقتنا الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يومياً إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول 2027 ستعزز أمن الطاقة الصيني على المدى الطويل".وأضاف، بحسب موقع "العربية"، "زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 50% بحلول 2030 سيتيح مليون برميل يومياً إضافية من النفط للتصدير".وتابع الناصر، "نضيف طاقة منخفضة الكربون إلى محفظتنا وخاصة الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء ومصادر الطاقة المتجددة، ونتفق مع رؤية الرئيس الصيني في أن مصادر الطاقة التقليدية وبدائلها يجب استغلالهما بالتوازي في العقود القادمة".
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اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أسعار النفط اليوم, أرامكو, أرامكو, العالم العربي, أخبار العالم العربي
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أسعار النفط اليوم, أرامكو, أرامكو, العالم العربي, أخبار العالم العربي

أرامكو السعودية تعلن زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل بحلول 2027

14:43 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEشركة أرامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية "أرامكو"، أمين الناصر، إن الشركة لديها مخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027.
وأوضح الناصر، في كلمة له خلال منتدى التنمية الصيني، أن "زيادة طاقتنا الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يومياً إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول 2027 ستعزز أمن الطاقة الصيني على المدى الطويل".
وأضاف، بحسب موقع "العربية"، "زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 50% بحلول 2030 سيتيح مليون برميل يومياً إضافية من النفط للتصدير".
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وتابع الناصر، "نضيف طاقة منخفضة الكربون إلى محفظتنا وخاصة الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء ومصادر الطاقة المتجددة، ونتفق مع رؤية الرئيس الصيني في أن مصادر الطاقة التقليدية وبدائلها يجب استغلالهما بالتوازي في العقود القادمة".
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