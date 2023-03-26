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https://sputnikarabic.ae/20230326/أردوغان-يزور-مركز-تصنيع-مسيرات-بيرقدار-صور-1075163514.html
أردوغان يزور مركز تصنيع مسيرات "بيرقدار"... صور
أردوغان يزور مركز تصنيع مسيرات "بيرقدار"... صور
زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،اليوم الأحد، مركز تصنيع وتطوير طائرات "بيرقدار" المسيرة التابع لشركة "بايكار". 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T18:16+0000
2023-03-26T18:16+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وأجرى أردوغان الزيارة، اليوم، إلى مركز "أوزدمير بيرقدار" للتكنولوجيا الوطنية في ولاية إسطنبول.والتقط أردوغان صورًا تذكارية أمام طائرتي "بيرقدار قزيل إلما"، و"بيرقدار تي بي3" المسيرتين.ونشر أردوغان صورة له من داخل المركز مرفقة برمز العلم التركي عبر حسابه في موقع "تويتر"، بحسب وكالة الأناضول.
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يزور مركز تصنيع مسيرات "بيرقدار"... صور

18:16 GMT 26.03.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev
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زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،اليوم الأحد، مركز تصنيع وتطوير طائرات "بيرقدار" المسيرة التابع لشركة "بايكار".
وأجرى أردوغان الزيارة، اليوم، إلى مركز "أوزدمير بيرقدار" للتكنولوجيا الوطنية في ولاية إسطنبول.
والتقط أردوغان صورًا تذكارية أمام طائرتي "بيرقدار قزيل إلما"، و"بيرقدار تي بي3" المسيرتين.
ونشر أردوغان صورة له من داخل المركز مرفقة برمز العلم التركي عبر حسابه في موقع "تويتر"، بحسب وكالة الأناضول.
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