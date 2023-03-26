https://sputnikarabic.ae/20230326/أردوغان-يزور-مركز-تصنيع-مسيرات-بيرقدار-صور-1075163514.html
أردوغان يزور مركز تصنيع مسيرات "بيرقدار"... صور
أردوغان يزور مركز تصنيع مسيرات "بيرقدار"... صور
زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،اليوم الأحد، مركز تصنيع وتطوير طائرات "بيرقدار" المسيرة التابع لشركة "بايكار". 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T18:16+0000
2023-03-26T18:16+0000
2023-03-26T18:16+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067827848_0:129:2502:1536_1920x0_80_0_0_0ac28fcc016657f33d7b4a1c2d426d54.jpg
وأجرى أردوغان الزيارة، اليوم، إلى مركز "أوزدمير بيرقدار" للتكنولوجيا الوطنية في ولاية إسطنبول.والتقط أردوغان صورًا تذكارية أمام طائرتي "بيرقدار قزيل إلما"، و"بيرقدار تي بي3" المسيرتين.ونشر أردوغان صورة له من داخل المركز مرفقة برمز العلم التركي عبر حسابه في موقع "تويتر"، بحسب وكالة الأناضول.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067827848_186:0:2479:1720_1920x0_80_0_0_5f4799b06492d93b8ecb04917687ce57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يزور مركز تصنيع مسيرات "بيرقدار"... صور
تابعنا عبر
زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،اليوم الأحد، مركز تصنيع وتطوير طائرات "بيرقدار" المسيرة التابع لشركة "بايكار".
وأجرى أردوغان الزيارة، اليوم، إلى مركز "أوزدمير بيرقدار" للتكنولوجيا الوطنية في ولاية إسطنبول.
والتقط أردوغان صورًا تذكارية أمام طائرتي "بيرقدار قزيل إلما"، و"بيرقدار تي بي3" المسيرتين.
ونشر أردوغان صورة له من داخل المركز مرفقة برمز العلم التركي عبر حسابه في موقع "تويتر"، بحسب وكالة الأناضول.