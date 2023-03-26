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https://sputnikarabic.ae/20230326/أول-تعليق-من-نتنياهو-بعد-دخول-اتفاق-التجارة-الحرة-بين-إسرائيل-والإمارات-حيز-التنفيذ-1075172462.html
أول تعليق من نتنياهو بعد دخول اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات حيز التنفيذ
أول تعليق من نتنياهو بعد دخول اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات حيز التنفيذ
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن "اتفاقية الجمارك الموقعة اليوم مع الإمارات العربية المتحدة ستؤدي إلى تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T21:42+0000
2023-03-26T21:42+0000
إسرائيل
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وأوضح نتنياهو، عبر حسابه على تويتر، أن "الاتفاقية ستخفض التعريفات الجمركية وتخفض تكاليف المعيشة وتعطي دفعة للأعمال التجارية بين إسرائيل والإمارات".ووقعت إسرائيل والإمارات، في وقت سابق اليوم، على "الاتفاقية الجمركية بين الجانبين"، وذلك بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وسفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة".وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن "دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ نبأ مهم للاقتصاد الإسرائيلي لتعزيز العلاقة مع الإمارات ودليل إضافي على أهمية اتفاقيات أبراهام"، مضيفا: "نعمل هذه الأيام على توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل دولا أخرى".وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات أول اتفاقية تجارة كبيرة لإسرائيل مع بلد عربي، وتستهدف بمرور الوقت زيادة حجم التجارية البينية السنوي إلى ما يربو على 10 مليارات دولار.وفي أيلول/سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام، فيما وافقت السودان لاحقا على اتخاذ خطوة مماثلة، وحذت المغرب حذوها بعدها بشهر، وسط تأكيد نتنياهو أن دولا عربية وإسلامية أخرى ستلتحق قريبا بقطار التطبيع.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, بنيامين نتنياهو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, بنيامين نتنياهو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أول تعليق من نتنياهو بعد دخول اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات حيز التنفيذ

21:42 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن "اتفاقية الجمارك الموقعة اليوم مع الإمارات العربية المتحدة ستؤدي إلى تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين".
وأوضح نتنياهو، عبر حسابه على تويتر، أن "الاتفاقية ستخفض التعريفات الجمركية وتخفض تكاليف المعيشة وتعطي دفعة للأعمال التجارية بين إسرائيل والإمارات".
ووقعت إسرائيل والإمارات، في وقت سابق اليوم، على "الاتفاقية الجمركية بين الجانبين"، وذلك بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وسفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن "دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ نبأ مهم للاقتصاد الإسرائيلي لتعزيز العلاقة مع الإمارات ودليل إضافي على أهمية اتفاقيات أبراهام"، مضيفا: "نعمل هذه الأيام على توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل دولا أخرى".
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وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات أول اتفاقية تجارة كبيرة لإسرائيل مع بلد عربي، وتستهدف بمرور الوقت زيادة حجم التجارية البينية السنوي إلى ما يربو على 10 مليارات دولار.
وفي أيلول/سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام، فيما وافقت السودان لاحقا على اتخاذ خطوة مماثلة، وحذت المغرب حذوها بعدها بشهر، وسط تأكيد نتنياهو أن دولا عربية وإسلامية أخرى ستلتحق قريبا بقطار التطبيع.
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