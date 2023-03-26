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https://sputnikarabic.ae/20230326/إسرائيل-تهنئ-المنتخب-المغربي-بعد-تغلبه-على-نظيره-البرازيلي-بهدفين-لهدف-1075154749.html
إسرائيل تهنئ المنتخب المغربي بعد تغلبه على نظيره البرازيلي بهدفين لهدف
إسرائيل تهنئ المنتخب المغربي بعد تغلبه على نظيره البرازيلي بهدفين لهدف
هنأت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، المنتخب المغربي لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره البرازيلي. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T13:47+0000
2023-03-26T13:47+0000
مجتمع
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ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، بعثت من خلالها بالتهنئة القلبية لـ "أسود الأطلس" المنتخب المغربي في كرة القدم، بعد تغلبه على منتخب البرازيل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت.وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن المنتخب المغربي قد تغلب على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية أقيمت على ملعب ابن بطوطة بالمغرب، لافتة إلى أنه بتلك النتيجة فقد حقق "أسود الأطلس" أول فوز يحققه منتخب عربي على المنتخب البرازيلي والثاني أفريقيا بعد الكاميرون.ويذكر أن هذه المباراة هي الأولى للمنتخب المغربي بعد إنجازه التاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم "قطر 2022"، في وقت واصل منتخب "السامبا" البرازيلي نتائجه المخيبة، بعد توديع المونديال من الدور ربع النهائي على يد نظيره الكرواتي.
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منتخب البرازيل, منتخب المغرب لكرة القدم, أخبار الكاميرون اليوم, منتخب كرواتيا
منتخب البرازيل, منتخب المغرب لكرة القدم, أخبار الكاميرون اليوم, منتخب كرواتيا

إسرائيل تهنئ المنتخب المغربي بعد تغلبه على نظيره البرازيلي بهدفين لهدف

13:47 GMT 26.03.2023
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Luca Bruno
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هنأت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، المنتخب المغربي لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره البرازيلي.
ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، بعثت من خلالها بالتهنئة القلبية لـ "أسود الأطلس" المنتخب المغربي في كرة القدم، بعد تغلبه على منتخب البرازيل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت.
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وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن المنتخب المغربي قد تغلب على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية أقيمت على ملعب ابن بطوطة بالمغرب، لافتة إلى أنه بتلك النتيجة فقد حقق "أسود الأطلس" أول فوز يحققه منتخب عربي على المنتخب البرازيلي والثاني أفريقيا بعد الكاميرون.
ويذكر أن هذه المباراة هي الأولى للمنتخب المغربي بعد إنجازه التاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم "قطر 2022"، في وقت واصل منتخب "السامبا" البرازيلي نتائجه المخيبة، بعد توديع المونديال من الدور ربع النهائي على يد نظيره الكرواتي.
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