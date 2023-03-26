https://sputnikarabic.ae/20230326/إعلام-إسرائيلي-منفذ-تفجير-مجدو-استخدم-دراجة-كهربائية-للوصول-من-الحدود-اللبنانية-1075160561.html

إعلام إسرائيلي: منفذ تفجير "مجدو" استخدم دراجة كهربائية للوصول من الحدود اللبنانية

إعلام إسرائيلي: منفذ تفجير "مجدو" استخدم دراجة كهربائية للوصول من الحدود اللبنانية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول عملية تفجير عبوة ناسفة عند مفترق "مجدو" عند الحدود الشمالية مع لبنان منذ أسابيع. 26.03.2023, سبوتنيك عربي

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وأفاد موقع "والاه" العبري، بأن "منفذ العملية تنقل داخل إسرائيل باستخدام دراجة هوائية كهربائية"، مشيرة إلى أنه "كان بحوزته حقيبة بداخلها بطاريات خاصة بالدراجات".وبحسب الموقع، "لم تكشف أجهزة الأمن الإسرائيلية عن طريقة حصول المنفذ على الدراجة الكهربائية وإذا كان قد جلبها معه من المناطق اللبنانية أو تم تهريبها عبر الحدود أو أنه حصل عليها في مناطق الـ48 بعد نجاحه في تجاوز الحدود".وأكدت الموقع الإسرائيلي، أنه "يجري الآن فحص إمكانية أن يكون منفذ تفجير مجدو قد حصل على مساعدة في الداخل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، إصابة مواطن بجروح خطيرة بعد انفجار عبوة ناسفة في مفرق مجدو، قبل مقتل زارع العبوة بإطلاق نار خلال مطاردة له، كما قال إن العملية نفذها شخص تسلل من جنوب لبنان، وأنه يبحث ما إن كان "حزب الله" مسؤولا عن العملية.وقالت وسائل إعلام عبرية، إن العبوة "نوعية" وتختلف عن تلك التي تستخدمها الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية التي حجبت الرقابة العسكرية في إسرائيل تفاصيلها ليومين.

https://sputnikarabic.ae/20230322/نصر-الله-يعلق-لأول-مرة-على-عملية-مجدو-في-إسرائيل-ويكشف-سبب-صمت-حزب-الله-1075044685.html

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