https://sputnikarabic.ae/20230326/إيران-تدعو-إلى-تشكيل-لجنة-دولية-لتقصي-الحقائق-للتعامل-مع-انتهاكات-حقوق-الإنسان-في-فرنسا-1075171884.html

إيران تدعو إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في فرنسا

إيران تدعو إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في فرنسا

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، على "ضرورة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، للتعامل مع انتهاك حقوق مئات الآلاف من المحتجين الفرنسيين". 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T21:08+0000

2023-03-26T21:08+0000

2023-03-26T21:08+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار فرنسا

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061832200_0:172:2909:1808_1920x0_80_0_0_56c837da25038d71d51942ac680bb293.jpg

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، أن بهادري جهرمي، عبر حسابه على تويتر، إن "حكومة إيمانويل ماكرون مسؤولة بشكل مباشر عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والمعاملة القاسية للمتظاهرين الراغبين في الحصول على حقوقهم".وأضاف: "يجب أن تكون فرنسا مسؤولة عن أفعالها تجاه مواطني هذا البلد". متابعا: "تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق أمر ضروري للتعامل مع انتهاك حقوق مئات الآلاف من المتظاهرين الفرنسيين".وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس السبت، الصمت الأوروبي تجاه قمع المتظاهرين في فرنسا.ونشر ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تساءل من خلالها عن الصمت الأوروبي والوزيرات والنساء في أوروبا وكندا وأستراليا تجاه قمع المتظاهرين خاصة النساء في فرنسا.وقال ناصر كنعاني متسائلا: أين الوزيرات في أوروبا وكندا وأستراليا من هذا القمع، مضيفا عن السببب وراء عدم وجود ما أسماه بـ"حفل الموسيقى الجماعي لهن لدعم حقوق النساء الفرنسيات المحتجات؟".وذكرت إذاعة "بي إف إم تي في"، في وقت سابق، أن نحو 1500 متظاهر في باريس، شاركوا في أعمال شغب في المباني الإدارية، وهاجموا ضباط إنفاذ القانون بزجاجات مولوتوف والحجارة.وتظاهر أكثر من مليون شخص، الخميس الماضي، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، ضد قانون رفع سن التقاعد في جميع أنحاء البلاد، في حين بلغ عدد المشاركين، وفق نقابة الاتحاد العام للعمل، 3.5 مليون مشارك.

https://sputnikarabic.ae/20230324/تعليقا-على-الاحتجاجات-الفرنسية-الخارجية-الإيرانية-تطالب-باريس-بالتحدث-إلى-شعبها-1075092062.html

إيران

أخبار إيران

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم