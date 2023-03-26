https://sputnikarabic.ae/20230326/إيران-تدعو-إلى-تشكيل-لجنة-دولية-لتقصي-الحقائق-للتعامل-مع-انتهاكات-حقوق-الإنسان-في-فرنسا-1075171884.html
إيران تدعو إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في فرنسا
إيران تدعو إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في فرنسا
أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، على "ضرورة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، للتعامل مع انتهاك حقوق مئات الآلاف من المحتجين الفرنسيين". 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T21:08+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، أن بهادري جهرمي، عبر حسابه على تويتر، إن "حكومة إيمانويل ماكرون مسؤولة بشكل مباشر عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والمعاملة القاسية للمتظاهرين الراغبين في الحصول على حقوقهم".وأضاف: "يجب أن تكون فرنسا مسؤولة عن أفعالها تجاه مواطني هذا البلد". متابعا: "تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق أمر ضروري للتعامل مع انتهاك حقوق مئات الآلاف من المتظاهرين الفرنسيين".وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس السبت، الصمت الأوروبي تجاه قمع المتظاهرين في فرنسا.ونشر ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تساءل من خلالها عن الصمت الأوروبي والوزيرات والنساء في أوروبا وكندا وأستراليا تجاه قمع المتظاهرين خاصة النساء في فرنسا.وقال ناصر كنعاني متسائلا: أين الوزيرات في أوروبا وكندا وأستراليا من هذا القمع، مضيفا عن السببب وراء عدم وجود ما أسماه بـ"حفل الموسيقى الجماعي لهن لدعم حقوق النساء الفرنسيات المحتجات؟".وذكرت إذاعة "بي إف إم تي في"، في وقت سابق، أن نحو 1500 متظاهر في باريس، شاركوا في أعمال شغب في المباني الإدارية، وهاجموا ضباط إنفاذ القانون بزجاجات مولوتوف والحجارة.وتظاهر أكثر من مليون شخص، الخميس الماضي، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، ضد قانون رفع سن التقاعد في جميع أنحاء البلاد، في حين بلغ عدد المشاركين، وفق نقابة الاتحاد العام للعمل، 3.5 مليون مشارك.
https://sputnikarabic.ae/20230324/تعليقا-على-الاحتجاجات-الفرنسية-الخارجية-الإيرانية-تطالب-باريس-بالتحدث-إلى-شعبها-1075092062.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تدعو إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في فرنسا
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أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، على "ضرورة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، للتعامل مع انتهاك حقوق مئات الآلاف من المحتجين الفرنسيين".
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، أن بهادري جهرمي، عبر حسابه على تويتر، إن "حكومة إيمانويل ماكرون
مسؤولة بشكل مباشر عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والمعاملة القاسية للمتظاهرين الراغبين في الحصول على حقوقهم".
وأضاف: "يجب أن تكون فرنسا مسؤولة عن أفعالها تجاه مواطني هذا البلد". متابعا: "تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق أمر ضروري للتعامل مع انتهاك حقوق مئات الآلاف من المتظاهرين الفرنسيين".
وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس السبت، الصمت الأوروبي تجاه قمع المتظاهرين في فرنسا
.
ونشر ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تساءل من خلالها عن الصمت الأوروبي والوزيرات والنساء في أوروبا وكندا وأستراليا تجاه قمع المتظاهرين خاصة النساء في فرنسا.
وقال ناصر كنعاني
متسائلا: أين الوزيرات في أوروبا وكندا وأستراليا من هذا القمع، مضيفا عن السببب وراء عدم وجود ما أسماه بـ"حفل الموسيقى الجماعي لهن لدعم حقوق النساء الفرنسيات المحتجات؟".
وذكرت إذاعة "بي إف إم تي في"، في وقت سابق، أن نحو 1500 متظاهر في باريس، شاركوا في أعمال شغب في المباني الإدارية
، وهاجموا ضباط إنفاذ القانون بزجاجات مولوتوف والحجارة.
وتظاهر أكثر من مليون شخص، الخميس الماضي، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، ضد قانون رفع سن التقاعد
في جميع أنحاء البلاد، في حين بلغ عدد المشاركين، وفق نقابة الاتحاد العام للعمل، 3.5 مليون مشارك.