الأرجنتين تطلق اسم "ميسي" على مقر تدريب المنتخب... صور
© AFP 2023 / FRANCK FIFEليونيل ميسي يرفع كأس العالم في ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إطلاق اسم ليونيل ميسي على مقر التدريب الخاص بالمنتخب الوطني، تقديراً لمسيرته ودوره في إحراز كأس العالم 2022.
وكتب رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا على "تويتر"، أن مقر كاسا دي إيزيزا في العاصمة بوينس آيرس، حيث يتدرب المنتخب، سيُعرف الآن باسم ليونيل أندريس ميسي "تكريما لأفضل لاعب في العالم".
#Institucional El Complejo Habitacional de Ezeiza lleva el nombre del eterno Lionel Andrés Messi.— AFA (@afa) March 25, 2023
✔ Jornada histórica con la presencia de Claudio Tapia, autoridades de la casa y figuras de nuestro fútbol.
📝 https://t.co/PxM2l7uC43 pic.twitter.com/EJYDirvzCa
وأضاف خلال احتفال في هذا الصدد، حضره لاعبون أرجنتينيون حاليون وسابقون: "مرحباً بكم في منزل بطل العالم".
بدوره، قال ميسي (35 عاماً) بعد الكشف عن اللوحة التي تحمل اسمه: "أشعر بسعادة بالغة".
وتابع "معرفة أن المقر سيطلق عليه اسم ليونيل أندريس ميسي شيء لطيف للغاية ومميز لأنه يبرز قيمة اللاعبين الذين مروا وسيمرون من هنا".
Vivimos una jornada histórica en nuestra Casa de Ezeiza, que desde hoy, pasará a llamarse Lionel Andrés Messi, en homenaje al mejor jugador del mundo.— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 25, 2023
Quiero agradecer a todos los dirigentes, jugadores, jugadoras y empleados de @afa por haber estado junto a nosotros, una vez más pic.twitter.com/zuSek1Fb6F
وفاز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عاما في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي واختير ميسي أفضل لاعب في كأس العالم بقطر.
ولعب الأرجنتيني منذ بداية مشواره مع فريق برشلونة الإسباني، وفي صيف 2021 انتقل إلى باريس سان جيرمان بانتقال حر.
24 مارس, 13:39 GMT
وفاز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات، وبأولمبياد 2008 وكأس أمريكا 2021 مع الأرجنتين. وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، فاز ميسي بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب كرة قدم لعام 2022.
ويوم الخميس الماضي، سجل ميسي هدفه رقم 800 في مسيرته، خلال فوز الأرجنتين على بنما 2-0 في مباراة ودية.