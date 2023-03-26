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https://sputnikarabic.ae/20230326/الأرجنتين-تطلق-اسم-ميسي-على-مقر-تدريب-المنتخب-صور-1075153314.html
الأرجنتين تطلق اسم "ميسي" على مقر تدريب المنتخب... صور
الأرجنتين تطلق اسم "ميسي" على مقر تدريب المنتخب... صور
أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إطلاق اسم ليونيل ميسي على مقر التدريب الخاص بالمنتخب الوطني، تقديراً لمسيرته ودوره في إحراز كأس العالم 2022. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T13:16+0000
2023-03-26T13:16+0000
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وكتب رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا على "تويتر"، أن مقر كاسا دي إيزيزا في العاصمة بوينس آيرس، حيث يتدرب المنتخب، سيُعرف الآن باسم ليونيل أندريس ميسي "تكريما لأفضل لاعب في العالم".وأضاف خلال احتفال في هذا الصدد، حضره لاعبون أرجنتينيون حاليون وسابقون: "مرحباً بكم في منزل بطل العالم".بدوره، قال ميسي (35 عاماً) بعد الكشف عن اللوحة التي تحمل اسمه: "أشعر بسعادة بالغة".وتابع "معرفة أن المقر سيطلق عليه اسم ليونيل أندريس ميسي شيء لطيف للغاية ومميز لأنه يبرز قيمة اللاعبين الذين مروا وسيمرون من هنا".وفاز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عاما في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي واختير ميسي أفضل لاعب في كأس العالم بقطر.ولعب الأرجنتيني منذ بداية مشواره مع فريق برشلونة الإسباني، وفي صيف 2021 انتقل إلى باريس سان جيرمان بانتقال حر.وفاز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات، وبأولمبياد 2008 وكأس أمريكا 2021 مع الأرجنتين. وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، فاز ميسي بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب كرة قدم لعام 2022.ويوم الخميس الماضي، سجل ميسي هدفه رقم 800 في مسيرته، خلال فوز الأرجنتين على بنما 2-0 في مباراة ودية.
https://sputnikarabic.ae/20230324/نجل-ميسي-يسجل-هدفا-على-طريقة-والده-فيديو-1075097580.html
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رياضة, ليونيل ميسي, الأخبار, منوعات
رياضة, ليونيل ميسي, الأخبار, منوعات

الأرجنتين تطلق اسم "ميسي" على مقر تدريب المنتخب... صور

13:16 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEليونيل ميسي يرفع كأس العالم في ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة
ليونيل ميسي يرفع كأس العالم في ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إطلاق اسم ليونيل ميسي على مقر التدريب الخاص بالمنتخب الوطني، تقديراً لمسيرته ودوره في إحراز كأس العالم 2022.
وكتب رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا على "تويتر"، أن مقر كاسا دي إيزيزا في العاصمة بوينس آيرس، حيث يتدرب المنتخب، سيُعرف الآن باسم ليونيل أندريس ميسي "تكريما لأفضل لاعب في العالم".
وأضاف خلال احتفال في هذا الصدد، حضره لاعبون أرجنتينيون حاليون وسابقون: "مرحباً بكم في منزل بطل العالم".
بدوره، قال ميسي (35 عاماً) بعد الكشف عن اللوحة التي تحمل اسمه: "أشعر بسعادة بالغة".
وتابع "معرفة أن المقر سيطلق عليه اسم ليونيل أندريس ميسي شيء لطيف للغاية ومميز لأنه يبرز قيمة اللاعبين الذين مروا وسيمرون من هنا".
وفاز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عاما في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي واختير ميسي أفضل لاعب في كأس العالم بقطر.
ولعب الأرجنتيني منذ بداية مشواره مع فريق برشلونة الإسباني، وفي صيف 2021 انتقل إلى باريس سان جيرمان بانتقال حر.
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وفاز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات، وبأولمبياد 2008 وكأس أمريكا 2021 مع الأرجنتين. وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، فاز ميسي بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب كرة قدم لعام 2022.
ويوم الخميس الماضي، سجل ميسي هدفه رقم 800 في مسيرته، خلال فوز الأرجنتين على بنما 2-0 في مباراة ودية.
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