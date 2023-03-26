https://sputnikarabic.ae/20230326/الاتحاد-الأوروبي-يهدد-بفرض-عقوبات-على-نشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا--1075157403.html
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
صرّح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة إذا وافقت بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T15:22+0000
2023-03-26T15:22+0000
2023-03-26T15:22+0000
العالم
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104367/64/1043676493_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_b7122c762b0bac15a1e122ad0065c0a7.jpg
وكتب بوريل في حسابه على "تويتر": "إن نشر بيلاروسيا للأسلحة النووية الروسية سيعني تصعيدا غير مسؤول وتهديدا للأمن الأوروبي. يمكن لبيلاروسيا أن توقف هذا، وهذا هو خيارها. الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بفرض مزيد من العقوبات".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 24"، أن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروس، وسيصبح جاهزا بدءا من يوليو/ تموز المقبل.وفي وقت سابق، أعلنت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي، أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود كييف بالذخيرة، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لن تترك عزم بريطانيا إمداد أوكرانيا بذخيرة تحوي على اليورانيوم المنضب دون رد.يذكر أنه عند استخدام الذخيرة مع اليورانيوم المنضب، يترسب الغبار المشع على الأرض، وهو شديد السمية ولا يمكن تطهيره، ويمكن أن يؤدي استخدامها إلى تفشي السرطان.استخدمت القوات الأمريكية مثل هذه المقذوفات خلال عملية عاصفة الصحراء عام 1991، وأثناء قصف يوغوسلافيا عام 1999، وبعد غزو العراق عام 2003.
https://sputnikarabic.ae/20230325/بوتين-روسيا-لديها-ما-ترد-به-على-ذخيرة-اليورانيوم-المنضب--1075132363.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104367/64/1043676493_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_8cb8bd511f42d506873606924b92e508.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
تابعنا عبر
صرّح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة إذا وافقت بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها.
وكتب بوريل في حسابه على "تويتر": "إن نشر بيلاروسيا للأسلحة النووية الروسية سيعني تصعيدا غير مسؤول وتهديدا للأمن الأوروبي. يمكن لبيلاروسيا أن توقف هذا، وهذا هو خيارها. الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بفرض مزيد من العقوبات".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 24"، أن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروس، وسيصبح جاهزا بدءا من يوليو/ تموز المقبل.
وفي وقت سابق، أعلنت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي، أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود كييف بالذخيرة، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لن تترك عزم بريطانيا إمداد أوكرانيا بذخيرة تحوي على اليورانيوم المنضب دون رد.
يذكر أنه عند استخدام الذخيرة مع اليورانيوم المنضب، يترسب الغبار المشع على الأرض، وهو شديد السمية ولا يمكن تطهيره، ويمكن أن يؤدي استخدامها إلى تفشي السرطان.
استخدمت القوات الأمريكية مثل هذه المقذوفات خلال عملية عاصفة الصحراء عام 1991، وأثناء قصف يوغوسلافيا عام 1999، وبعد غزو العراق عام 2003.