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https://sputnikarabic.ae/20230326/البيت-الأبيض-أمريكا-لا-ترى-مؤشرات-لنشر-روسيا-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-1075168878.html
البيت الأبيض: أمريكا لا ترى مؤشرات لنشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا
البيت الأبيض: أمريكا لا ترى مؤشرات لنشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشر على نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T19:57+0000
2023-03-26T19:57+0000
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أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" عندما سئل عن نشر روسيا لأسلحة نووية في بيلاروسيا: "لا نرى أي مؤشرات على الوفاء بذلك التعهد حول إرسال أسلحة نووية".وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة لا تزال لا ترى أي دليل على أي "نوايا" روسية لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا ولا تغير من استعداد قوات الردع الاستراتيجية الخاصة بها.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 24"، أن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروس، وسيصبح جاهزا بدءا من يوليو/ تموز المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230326/الاتحاد-الأوروبي-يهدد-بفرض-عقوبات-على-نشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا--1075157403.html
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العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: أمريكا لا ترى مؤشرات لنشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا

19:57 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / Mandel Ngan
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشر على نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا.
وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" عندما سئل عن نشر روسيا لأسلحة نووية في بيلاروسيا: "لا نرى أي مؤشرات على الوفاء بذلك التعهد حول إرسال أسلحة نووية".
وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة لا تزال لا ترى أي دليل على أي "نوايا" روسية لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا ولا تغير من استعداد قوات الردع الاستراتيجية الخاصة بها.
رئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
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15:22 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 24"، أن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروس، وسيصبح جاهزا بدءا من يوليو/ تموز المقبل.
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