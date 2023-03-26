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https://sputnikarabic.ae/20230326/البيت-الأبيض-بايدن-لم-يخطط-لإجراء-محادثة-مع-شي-جين-بينغ-1075161965.html
البيت الأبيض: بايدن لم يخطط لإجراء محادثة مع شي جين بينغ
البيت الأبيض: بايدن لم يخطط لإجراء محادثة مع شي جين بينغ
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن المحادثات الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ لم يتم التخطيط لها... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T17:17+0000
2023-03-26T17:17+0000
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وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" عندما سئل عن وقت المحادثة بين بايدن وشي: "لا يوجد موعد للمكالمة حتى الآن".كما أكد أن بايدن مهتم بالحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين واشنطن وبكين ويهدف إلى إجراء محادثة جديدة مع رئيس جمهورية الصين الشعبية.في وقت سابق، قال كيربي للصحفيين إن المحادثة بين قادة البلدين ستتم في الوقت المناسب، لكن الزعيم الصيني لا يزال مشغولا في الوقت الحالي.لوحظ في وقت سابق، أن محادثة هاتفية محتملة يمكن أن تكون أول اتصال بين رئيسي البلدين منذ اجتماعهما في قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر/ تشرين الثاني، من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230326/البيت-الأبيض-يؤيد-مشروع-قانون-حظر-تيك-توك-1075159881.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

البيت الأبيض: بايدن لم يخطط لإجراء محادثة مع شي جين بينغ

17:17 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / Mandel Ngan
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن المحادثات الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ لم يتم التخطيط لها بعد.
وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" عندما سئل عن وقت المحادثة بين بايدن وشي: "لا يوجد موعد للمكالمة حتى الآن".
كما أكد أن بايدن مهتم بالحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين واشنطن وبكين ويهدف إلى إجراء محادثة جديدة مع رئيس جمهورية الصين الشعبية.
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في وقت سابق، قال كيربي للصحفيين إن المحادثة بين قادة البلدين ستتم في الوقت المناسب، لكن الزعيم الصيني لا يزال مشغولا في الوقت الحالي.
لوحظ في وقت سابق، أن محادثة هاتفية محتملة يمكن أن تكون أول اتصال بين رئيسي البلدين منذ اجتماعهما في قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر/ تشرين الثاني، من العام الماضي.
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