https://sputnikarabic.ae/20230326/التعليم-عصب-المجتمعات-1075147848.html
التعليم عصب المجتمعات
التعليم عصب المجتمعات
في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة": التبادل العلمي بين جامعات سلطنة عمان وروسيا، مشاركة أميرات المغرب في إعداد حلوى "الشباكية" الرمضانية، فلسطينية تبدع في... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T11:00+0000
2023-03-26T11:00+0000
2023-03-26T11:00+0000
راديو
صدى الحياة
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التعليم عصب المجتمعات
التعليم عصب المجتمعات
تحاول الدول الطامحة إلى التقدم والازدهار التركيز كثيرا على قطاع التعليم وتحسينه وتوفير كافة السبل لتحقيق ذلك، من تأطير كامل للأساتذة وتبادل خبرات بين الجامعات حول العالم وتكوين الطلبة أكاديميا وفق معايير الجامعات العالمية.نسلط الضوء اليوم، على تجربة الجامعة الوطنية والعلوم التقنية بسلطنة عمان في مسار التعليم الجامعي وكيف يتم تأهيل الطلبة الجامعيين وتبادل الخبرات العلمية بينها وبين جامعات دولية أخرى.حول هذا الموضوع، يقول رئيس الجامعة الوطنية والعلوم التقنية بسلطنة عمان، الدكتور علي البيماني، في حديث لـ "صدى الحياة":بدوره، يقول الدكتور سالم العريمي، مساعد رئيس الجامعة الوطنية للعلوم التقنية والتكنولوجيا بسلطنة عمان، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
التعليم عصب المجتمعات
تابعنا عبر
في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة": التبادل العلمي بين جامعات سلطنة عمان وروسيا، مشاركة أميرات المغرب في إعداد حلوى "الشباكية" الرمضانية، فلسطينية تبدع في صناعة فانوس رمضان، اختتام الأسبوع الثقافي العربي الـ 24 في جامعة "الصداقة بين الشعوب" في موسكو، رائد الفضاء الإماراتي يحتفل ببداية شهر رمضان من المحطة الفضائية.
تحاول الدول الطامحة إلى التقدم والازدهار التركيز كثيرا على قطاع التعليم وتحسينه وتوفير كافة السبل لتحقيق ذلك، من تأطير كامل للأساتذة وتبادل خبرات بين الجامعات حول العالم وتكوين الطلبة أكاديميا وفق معايير الجامعات العالمية.
نسلط الضوء اليوم، على تجربة الجامعة الوطنية والعلوم التقنية بسلطنة عمان في مسار التعليم الجامعي وكيف يتم تأهيل الطلبة الجامعيين وتبادل الخبرات العلمية بينها وبين جامعات دولية أخرى.
حول هذا الموضوع، يقول رئيس الجامعة الوطنية والعلوم التقنية بسلطنة عمان، الدكتور علي البيماني، في حديث لـ "صدى الحياة":
"جئنا من سلطنة عمان إلى موسكو، لنشارك في التجمع الأوروآسيوي الذي يتمثل باتحاد الجامعات الأوروبية الآسيوية التي تجمع 140 عضوا تقريبا، ونحن للمرة الأولى، نشارك كجامعة وطنية لعلوم التكنولوجية في هذا اللقاء العلمي، الذي يهدف إلى التبادل العلمي وتعزيز التعاون بين جامعتنا الوطنية وباقي الجامعات الأوروبية الآسيوية في مجالات كثيرة، منها التبادل الطلابي والأكاديمي والبحوث المشتركة".
بدوره، يقول الدكتور سالم العريمي، مساعد رئيس الجامعة الوطنية للعلوم التقنية والتكنولوجيا بسلطنة عمان، في حديث لبرنامجنا:
"لا شك أن اللقاءات الوجاهية مع مسؤولي جامعات الدول المشاركة في هذا المؤتمر، ستعمل على تقريب فرص تعزيز الأنشطة والتعاون بين هذه الجامعات، نحن متأكدون من أن جامعتنا الوطنية ستتعاون بشكل كبير مع إحدى الجامعات الروسية الكبيرة، وكذلك مع باقي الجامعات الأوروآسيوية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...