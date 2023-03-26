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الجامعة العربية: السعودية تستضيف القمة العربية 32 في مايو المقبل
الجامعة العربية: السعودية تستضيف القمة العربية 32 في مايو المقبل
أعلنت الجامعة الدول العربية، اليوم الأحد أن الممملكة العربية السعودية سوف تستضيف القمة العربية في الـ19 من مايو/ آيار المقبل. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T12:39+0000
2023-03-26T12:39+0000
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ووفق بيان لها نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت الجامعة إن الحكومة السعودية رحبت بعقد القمة العربية رقم 32 على أراضيها، وذلك عقب مشاروات أجراها أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط في المملكة.ولفت البيان إلى أن "القمة المرتقبة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والوزراء تمهيدا لانعقادها على مدار خمسة أيام".يشار إلى أن الأمين العام للجامعة العربية، كان قد توقع أن تكون القمة المقبلة ذات بعد اقتصادي، للنقاش حول مساعدة البلدان العربية في أزماتها الاقتصادية.طالع أيضا: السعودية تعلق لأول مرة على تقارير الخلاف مع الإمارات وإمكانية دعوة الأسد للقمة العربية
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أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, الأمين العام للجامعة العربية, جامعة الدول العربية
أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, الأمين العام للجامعة العربية, جامعة الدول العربية

الجامعة العربية: السعودية تستضيف القمة العربية 32 في مايو المقبل

12:39 GMT 26.03.2023
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
CC0 / GDJ / pixabay
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أعلنت الجامعة الدول العربية، اليوم الأحد أن الممملكة العربية السعودية سوف تستضيف القمة العربية في الـ19 من مايو/ آيار المقبل.
ووفق بيان لها نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت الجامعة إن الحكومة السعودية رحبت بعقد القمة العربية رقم 32 على أراضيها، وذلك عقب مشاروات أجراها أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط في المملكة.
ولفت البيان إلى أن "القمة المرتقبة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والوزراء تمهيدا لانعقادها على مدار خمسة أيام".
يشار إلى أن الأمين العام للجامعة العربية، كان قد توقع أن تكون القمة المقبلة ذات بعد اقتصادي، للنقاش حول مساعدة البلدان العربية في أزماتها الاقتصادية.
طالع أيضا: السعودية تعلق لأول مرة على تقارير الخلاف مع الإمارات وإمكانية دعوة الأسد للقمة العربية
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