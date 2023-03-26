https://sputnikarabic.ae/20230326/الجيش-الأمريكي-لن-نغادر-الشرق-الأوسط-لأنها-منطقة-مهمة-بالنسبة-لنا-1075141821.html
الجيش الأمريكي: لن نغادر الشرق الأوسط لأنها منطقة مهمة بالنسبة لنا
الجيش الأمريكي: لن نغادر الشرق الأوسط لأنها منطقة مهمة بالنسبة لنا
قال قائد القوات الجوية الأمريكي في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت، العقيد جورج بوخ، إن الجيش الأمريكي لن يغادر منطقة الشرق الأوسط، نظراً لأهميتها بالنسبة... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T07:24+0000
2023-03-26T07:24+0000
2023-03-26T07:24+0000
الكويت
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جاء ذلك في تصريحات للقائد الأمريكي على هامش زيارة عدد من ممثلي الصحف المحلية لقاعدة علي السالم الجوية بدولة الكويت، أمس السبت.وأضاف بوخ أن القوات الأمريكية موجودة في المنطقة لحماية مصالح الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، وردع أي تهديد إرهابي.وردا على سؤال حول عزم القوات الأمريكية تخفيض تواجدها في دول الشرق الأوسط، أجاب بأن "أعداد الجيش الأمريكي في المنطقة متغيرة تختلف من وقت لآخر وفقاً للظروف".وأردف "على الرغم من وجود منافسة مع الصين وروسيا وإيران فنحن ما زلنا في آسيا وفي أوروبا ولدينا شراكات قوية في المنطقة ونساعد الدول وقت حاجتها كما سبق وساعدنا الكويت".وأوضح أن التواجد في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت والتي تعرف أيضا بـ"قاعدة الصخرة" يمثل أهمية كبيرة للجيش الأمريكي بسبب موقعها الاستراتيجي وقربها من سوريا والعراق وأوكرانيا، حسب تعبيره.كما أشار إلى وجود نحو 2000 جندي من سلاح الجو الأمريكي في قاعدة علي السالم الجوية، بالإضافة إلى عدد من الجنود الكنديين والإيطاليين.
https://sputnikarabic.ae/20220629/وقائع-فساد-وسرقة-داخل-قاعدتين-للجيش-الأمريكي-في-الكويت-بعشرات-ملايين-الدولارات-1064407780.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الأمريكي: لن نغادر الشرق الأوسط لأنها منطقة مهمة بالنسبة لنا
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قال قائد القوات الجوية الأمريكي في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت، العقيد جورج بوخ، إن الجيش الأمريكي لن يغادر منطقة الشرق الأوسط، نظراً لأهميتها بالنسبة للولايات المتحدة.
جاء ذلك في تصريحات
للقائد الأمريكي على هامش زيارة عدد من ممثلي الصحف المحلية لقاعدة علي السالم الجوية بدولة الكويت، أمس السبت.
وأضاف بوخ أن القوات الأمريكية موجودة في المنطقة لحماية مصالح الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، وردع أي تهديد إرهابي.
وردا على سؤال حول عزم القوات الأمريكية تخفيض تواجدها في دول الشرق الأوسط، أجاب بأن "أعداد الجيش الأمريكي
في المنطقة متغيرة تختلف من وقت لآخر وفقاً للظروف".
وتابع "نحن ملتزمون بالبقاء في منطقة الشرق الأوسط بغض النظر عن عدد القوات ولن نُغادرها، نظراً لأهميتها بالنسبة لنا".
وأردف "على الرغم من وجود منافسة مع الصين وروسيا وإيران
فنحن ما زلنا في آسيا وفي أوروبا ولدينا شراكات قوية في المنطقة ونساعد الدول وقت حاجتها كما سبق وساعدنا الكويت".
وأوضح أن التواجد في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت والتي تعرف أيضا بـ"قاعدة الصخرة" يمثل أهمية كبيرة للجيش الأمريكي بسبب موقعها الاستراتيجي وقربها من سوريا والعراق وأوكرانيا، حسب تعبيره.
كما أشار إلى وجود نحو 2000 جندي من سلاح الجو الأمريكي
في قاعدة علي السالم الجوية، بالإضافة إلى عدد من الجنود الكنديين والإيطاليين.