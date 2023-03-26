https://sputnikarabic.ae/20230326/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مروحية-مي-8-أوكرانية-في-دونيتسك-1075149585.html

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية في دونيتسك

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلاتها أسقطت مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T11:41+0000

2023-03-26T11:41+0000

2023-03-26T12:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الروسية مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم تحييد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبة قتالية مدرعة، وأربع شاحنات صغيرة، كما أصيب مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 127 في القرب من منطقة لوكيانتسي في مقاطعة خاركوف.وتابع البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة قوات "الوسط" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا وديبروفا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسيريبريانكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم تحييد ما يصل إلى 90 جنديا أوكرانيا، وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30".وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى اثنين من مدافع الهاوتزر من طراز "دي 30".وأضاف البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت سبعة صواريخ من طراز "هيمارس".وتم تدمير أربع عشرة مركبة جوية أوكرانية من دون طيار، في مناطق فارفاروفكا وبشينيتشنوي وكراسنوريتشينسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكيريلوفكا وفولنوفاخا وياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتوكماك وبلوشكي في مقاطعة زابوروجيه.

https://sputnikarabic.ae/20230326/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1075140301.html

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