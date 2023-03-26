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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230326/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مروحية-مي-8-أوكرانية-في-دونيتسك-1075149585.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية في دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلاتها أسقطت مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T11:41+0000
2023-03-26T12:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الروسية مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم تحييد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبة قتالية مدرعة، وأربع شاحنات صغيرة، كما أصيب مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 127 في القرب من منطقة لوكيانتسي في مقاطعة خاركوف.وتابع البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة قوات "الوسط" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا وديبروفا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسيريبريانكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم تحييد ما يصل إلى 90 جنديا أوكرانيا، وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30".وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى اثنين من مدافع الهاوتزر من طراز "دي 30".وأضاف البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت سبعة صواريخ من طراز "هيمارس".وتم تدمير أربع عشرة مركبة جوية أوكرانية من دون طيار، في مناطق فارفاروفكا وبشينيتشنوي وكراسنوريتشينسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكيريلوفكا وفولنوفاخا وياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتوكماك وبلوشكي في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230326/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1075140301.html
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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية في دونيتسك

11:41 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 12:21 GMT 26.03.2023)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمروحية مي-8ام تي في في السماء فوق الطريق السريع بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في منطقة بيلغورود27 فبراير 2022
مروحية مي-8ام تي في في السماء فوق الطريق السريع بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في منطقة بيلغورود27 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلاتها أسقطت مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الروسية مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف البيان في اتجاه كوبيانسك، أن الضربات الهجومية ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الغربية" أصابت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ودفوريشنايا وستيبوفايا نوفوسيلوفكا وتاباييفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف.

وتم تحييد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبة قتالية مدرعة، وأربع شاحنات صغيرة، كما أصيب مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 127 في القرب من منطقة لوكيانتسي في مقاطعة خاركوف.
وتابع البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة قوات "الوسط" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا وديبروفا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسيريبريانكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم تحييد ما يصل إلى 90 جنديا أوكرانيا، وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30".

وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة للوحدات ونيران المدفعية والغارات الجوية لمجموعة القوات "الجنوبية" تم تحييد أكثر من مائتي جندي أوكراني، وتسع مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين بيك آب، ومدافع هاوتزر من طراز "مستا-بي"، واثنين من مدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، وتم تدمير مدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومحطتي رادار مضادة للبطارية من طراز " AN/TPQ-50" أمريكية الصنع.

نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:59 GMT

وتابع البيان: "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدف الطيران التشغيلي والتكتيكي والمدفعية لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في مناطق أوغليدار وبريشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.

وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى اثنين من مدافع الهاوتزر من طراز "دي 30".

في اتجاه خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا"، بالإضافة إلى نظام مدفعي من طراز "إم 777".

وأضاف البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت سبعة صواريخ من طراز "هيمارس".
وتم تدمير أربع عشرة مركبة جوية أوكرانية من دون طيار، في مناطق فارفاروفكا وبشينيتشنوي وكراسنوريتشينسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكيريلوفكا وفولنوفاخا وياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتوكماك وبلوشكي في مقاطعة زابوروجيه.
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