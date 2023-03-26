https://sputnikarabic.ae/20230326/الصين-تعلن-إقامة-علاقات-دبلوماسية-مع-هندوراس-1075139882.html
الصين تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس
الصين تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس
أعلنت الصين، اليوم الأحد، إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس وذلك بعد ساعات من قطع الأخيرة علاقاتها مع تايوان، وفقا لما أعلن التلفزيون الرسمي. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T04:53+0000
2023-03-26T04:53+0000
2023-03-26T04:56+0000
الصين
العالم
إقامة علاقات رسمية
هندوراس
أخبار تايوان
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بكين - سبوتنيك. وقال التلفزيون، "الصين وهندوراس أقامتا علاقات دبلوماسية في 26 مارس."وأعلنت هندوراس السبت، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، واعترافها بـ"صين واحدة" تمثلها حكومة بكين، في قرار استدعى رد فعل فوري من تايبيه.وقالت وزارة الخارجية الهندوراسية في بيان، على تويتر، "إن وزير الدولة للشؤون الخارجية أبلغ بناء على تعليمات رئيسة الجمهورية تايوان بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية".وأشارت الوزارة إلى أن "حكومة هندوراس تعترف بوجود صين واحدة في العالم، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بكاملها".وفي المقابل ردت تايوان اليوم الأحد، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هندوراس، ووقف التعاون الثنائي تمامًا وإغلاق سفاراتها، وفقا لوزارة الخارجية.ويأتي قرار هندوراس بعد أيام من زيارة وزير خارجيتها إلى الصين بعد أن قالت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إن حكومتها ستبدأ علاقات مع بكين.وكانت هندوراس واحدة من 14 دولة فقط تعترف رسمياً بتايوان.
https://sputnikarabic.ae/20230326/هندوراس-تقطع-علاقاتها-الدبلوماسية-بتايوان-وتعترف-بـصين-واحدة-1075139289.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم, إقامة علاقات رسمية, هندوراس, أخبار تايوان
الصين, العالم, إقامة علاقات رسمية, هندوراس, أخبار تايوان
الصين تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس
04:53 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 04:56 GMT 26.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت الصين، اليوم الأحد، إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس وذلك بعد ساعات من قطع الأخيرة علاقاتها مع تايوان، وفقا لما أعلن التلفزيون الرسمي.
بكين - سبوتنيك. وقال التلفزيون، "الصين وهندوراس أقامتا علاقات دبلوماسية في 26 مارس."
وأعلنت هندوراس السبت، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، واعترافها بـ"صين واحدة" تمثلها حكومة بكين
، في قرار استدعى رد فعل فوري من تايبيه.
وقالت وزارة الخارجية الهندوراسية في بيان، على تويتر، "إن وزير الدولة للشؤون الخارجية أبلغ بناء على تعليمات رئيسة الجمهورية تايوان بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية".
وأشارت الوزارة إلى أن "حكومة هندوراس تعترف بوجود صين واحدة في العالم، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بكاملها".
وفي المقابل ردت تايوان اليوم الأحد، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هندوراس
، ووقف التعاون الثنائي تمامًا وإغلاق سفاراتها، وفقا لوزارة الخارجية.
ويأتي قرار هندوراس بعد أيام من زيارة وزير خارجيتها إلى الصين بعد أن قالت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إن حكومتها ستبدأ علاقات مع بكين.
وكانت هندوراس واحدة من 14 دولة فقط تعترف رسمياً بتايوان.