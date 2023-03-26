https://sputnikarabic.ae/20230326/العراق-إيرادات-النفط-في-فبراير-أكثر-من-7-مليارات-دولار-1075154133.html
العراق... إيرادات النفط في فبراير أكثر من 7 مليارات دولار
العراق... إيرادات النفط في فبراير أكثر من 7 مليارات دولار
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عن تحقيقها إيرادات مالية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، تجاوزت 7 مليارات دولار أمريكي. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T13:29+0000
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وذكرت في بيان لها، عبر قناتها على "تلغرام"، أن الإحصائية النهائية لمجموع الصادرات النفطية لشهر فبراير 2023، والصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، بلغت 92 مليونا و255 ألفا و610 براميل، بإيرادات بلغت 7 مليارات و62 مليونا و704 آلاف دولار".وتابعت وزارة النفط العراقية أن "مجموع الكميات المصدّرة من النفط الخام لشهر فبراير من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت 89 مليونا و140 ألفا و448 برميلا".وأشارت إلى أن الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان، 2 مليون و834 ألفا و393 برميلا، منوهة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 76.55 دولار".ولفتت "النفط العراقية" في بيانها، إلى أن "الكميات المصدّرة تم تحميلها من جانب 35 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة، وخور الزبير، والعوامات الاحادية على الخليج، وميناء جيهان التركي".يشار إلى أن وزارة النفط العراقية حققت خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، إيرادات مالية بلغت أكثر من 7 مليارات دولار.بينما تجاوزت إيرادات "النفط العراقية" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 8 مليارات دولار، وأوضحت أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 82.417 دولار.بينما بلغت إيرادات الوزارة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022 أكثر من 9 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220601/11-مليار-دولار-قيمة-إيرادات-النفط-العراقي-خلال-مايو-الماضي-1062953492.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق... إيرادات النفط في فبراير أكثر من 7 مليارات دولار
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أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عن تحقيقها إيرادات مالية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، تجاوزت 7 مليارات دولار أمريكي.
وذكرت في بيان لها، عبر قناتها على "تلغرام"، أن الإحصائية النهائية لمجموع الصادرات النفطية لشهر فبراير 2023، والصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، بلغت 92 مليونا و255 ألفا و610 براميل، بإيرادات بلغت 7 مليارات و62 مليونا و704 آلاف دولار".
وتابعت وزارة النفط العراقية أن "مجموع الكميات المصدّرة من النفط الخام لشهر فبراير من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت 89 مليونا و140 ألفا و448 برميلا".
وأشارت إلى أن الكميات المصدرة من نفط كركوك
عبر ميناء جيهان، 2 مليون و834 ألفا و393 برميلا، منوهة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 76.55 دولار".
ولفتت "النفط العراقية" في بيانها، إلى أن "الكميات المصدّرة تم تحميلها من جانب 35 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة، وخور الزبير، والعوامات الاحادية على الخليج، وميناء جيهان التركي".
يشار إلى أن وزارة النفط العراقية حققت خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، إيرادات مالية بلغت أكثر من 7 مليارات دولار
.
بينما تجاوزت إيرادات "النفط العراقية" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 8 مليارات دولار، وأوضحت أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 82.417 دولار.
بينما بلغت إيرادات الوزارة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022 أكثر من 9 مليارات دولار
.