https://sputnikarabic.ae/20230326/القرم-أوديسا-يجب-أن-تصبح-روسية-1075151390.html
القرم: أوديسا يجب أن تصبح روسية
القرم: أوديسا يجب أن تصبح روسية
يعتقد رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، أن أحد شروط انتهاء العملية الخاصة في أوكرانيا يجب أن يكون سيطرة روسيا على مدينة أوديسا. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T12:35+0000
2023-03-26T12:35+0000
2023-03-26T12:35+0000
روسيا
العالم
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وقال كونستانتينوف لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن تكون أوديسا تحت سيطرتنا: أن تكون روسية أو محايدة. الشيء الرئيسي هو أن تكون تحت السيطرة".بالإضافة إلى ذلك، حسب قوله، فإن أوكرانيا نفسها، يجب أن تفقد قدراتها العدوانية.ووفقا له، عند إبرام اتفاقية سلام، من المهم تحديد شروطها بوضوح حتى لا نعطي العدو الفرصة لإيجاد ثغرة لعدم الامتثال والانتهاك.وشدد رئيس البرلمان على أن "ترك عدو غير ملزم بأي التزامات أخلاقية، عدو يعتنق الأيديولوجية النازية، يجعلنا نزرع قنبلة موقوتة للأجيال القادمة من الروس. وهذا أمر خطير للغاية".يعتقد كونستانتينوف أن توقيع معاهدة سلام ممكن فقط بشروط روسيا وبعد انتصارها العسكري المقنع.وقال كونستانتينوف: "يجب ألا يكون لدى العدو أوهام بالانتقام".
https://sputnikarabic.ae/20230324/زعيم-الحزب-الوطني-التركي-يعترف-بشبه-جزيرة-القرم-والمناطق-الجديدة-أنها-أراضي-روسية-1075082792.html
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روسيا, العالم
القرم: أوديسا يجب أن تصبح روسية
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يعتقد رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، أن أحد شروط انتهاء العملية الخاصة في أوكرانيا يجب أن يكون سيطرة روسيا على مدينة أوديسا.
وقال كونستانتينوف لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن تكون أوديسا تحت سيطرتنا: أن تكون روسية أو محايدة. الشيء الرئيسي هو أن تكون تحت السيطرة".
بالإضافة إلى ذلك، حسب قوله، فإن أوكرانيا نفسها، يجب أن تفقد قدراتها العدوانية.
وأشار: "نحن نعلم بالتأكيد أن أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه دون التدمير الكامل للدولة الأوكرانية الفاشية المناهضة لروسيا، التي يستخدمها الغرب، هو ظاهرة مؤقتة. بالطبع، سيستمر الغرب في اختبار قوتنا. سنكون دائما في حالة تأهب قتالي مهما كانت الوثيقة الموقعة. لذلك فإن التدمير الكامل للفكر النازي ضروري".
ووفقا له، عند إبرام اتفاقية سلام، من المهم تحديد شروطها بوضوح حتى لا نعطي العدو الفرصة لإيجاد ثغرة لعدم الامتثال والانتهاك.
وشدد رئيس البرلمان على أن "ترك عدو غير ملزم بأي التزامات أخلاقية، عدو يعتنق الأيديولوجية النازية، يجعلنا نزرع قنبلة موقوتة للأجيال القادمة من الروس. وهذا أمر خطير للغاية".
يعتقد كونستانتينوف أن توقيع معاهدة سلام ممكن فقط بشروط روسيا وبعد انتصارها العسكري المقنع.
وقال كونستانتينوف: "يجب ألا يكون لدى العدو أوهام بالانتقام".