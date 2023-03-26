عربي
القناة 12 العبرية: الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة داخل البلاد
https://sputnikarabic.ae/20230326/القناة-12-العبرية-الجيش-الإسرائيلي-يرفع-حالة-التأهب-بعد-فقدان-السيطرة-داخل-البلاد-1075172371.html
القناة 12 العبرية: الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة داخل البلاد
القناة 12 العبرية: الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة داخل البلاد
رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب، مساء اليوم الأحد، بعد فقدان السيطرة داخل البلاد، حسبما أفادت القناة 12 العبرية. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T21:26+0000
2023-03-26T21:45+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069435289_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_486bc974302939ead90fb8bf02f2b07d.jpg
وأوضحت القناة 12 العبرية أن إعلان الجيش لحالة التأهب جاء بعدم إشعال عشرات الإطارات على خطوط أيالون السريعة في تل أبيب.في السياق ذاته، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قائد الشرطة الإسرائيلية المفوض، أمر بتعزيز القوات في جميع المدن، وشدد على أن اعتقال المتظاهرين فقط في حالات العنف الشديد والتخريب.يتبع...
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069435289_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_38e514214d42fa6ecf0ebf3d909703aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

القناة 12 العبرية: الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة داخل البلاد

21:26 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 21:45 GMT 26.03.2023)
© AP Photo / Nasser Nasserالجيش الإسرائيلي يعتقل شاب فلسطيني في نابلس بالضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعتقل شاب فلسطيني في نابلس بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبرTelegram
رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب، مساء اليوم الأحد، بعد فقدان السيطرة داخل البلاد، حسبما أفادت القناة 12 العبرية.
وأوضحت القناة 12 العبرية أن إعلان الجيش لحالة التأهب جاء بعدم إشعال عشرات الإطارات على خطوط أيالون السريعة في تل أبيب.
في السياق ذاته، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قائد الشرطة الإسرائيلية المفوض، أمر بتعزيز القوات في جميع المدن، وشدد على أن اعتقال المتظاهرين فقط في حالات العنف الشديد والتخريب.
يتبع...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:26 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала