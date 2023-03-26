https://sputnikarabic.ae/20230326/القناة-12-العبرية-الجيش-الإسرائيلي-يرفع-حالة-التأهب-بعد-فقدان-السيطرة-داخل-البلاد-1075172371.html
القناة 12 العبرية: الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة داخل البلاد
القناة 12 العبرية: الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة داخل البلاد
رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب، مساء اليوم الأحد، بعد فقدان السيطرة داخل البلاد، حسبما أفادت القناة 12 العبرية. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T21:26+0000
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وأوضحت القناة 12 العبرية أن إعلان الجيش لحالة التأهب جاء بعدم إشعال عشرات الإطارات على خطوط أيالون السريعة في تل أبيب.في السياق ذاته، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قائد الشرطة الإسرائيلية المفوض، أمر بتعزيز القوات في جميع المدن، وشدد على أن اعتقال المتظاهرين فقط في حالات العنف الشديد والتخريب.يتبع...
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
القناة 12 العبرية: الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة داخل البلاد
21:26 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 21:45 GMT 26.03.2023) تابعنا عبر
رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب، مساء اليوم الأحد، بعد فقدان السيطرة داخل البلاد، حسبما أفادت القناة 12 العبرية.
وأوضحت القناة 12 العبرية أن إعلان الجيش لحالة التأهب جاء بعدم إشعال عشرات الإطارات على خطوط أيالون السريعة في تل أبيب.
في السياق ذاته، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قائد الشرطة الإسرائيلية المفوض، أمر بتعزيز القوات في جميع المدن، وشدد على أن اعتقال المتظاهرين فقط في حالات العنف الشديد والتخريب.