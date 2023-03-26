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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230326/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-63-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1075138996.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 63 مقذوفا خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 63 مقذوفا خلال 24 ساعة
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 14... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T00:46+0000
2023-03-26T00:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام"، "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 14 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية، على محور دونيتسك".وأضافت، "أطلق العدو ثمانية قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و152 ملم. على محور غورلفكا، 5 قذائف من مدفعية عيار 152 ملم. على محور ياسينوفاتايا، قصف مدفعي واحد من عيار 155 ملم. وأُطلق 61 مقذوفا بعيارات مختلفة".ونوه البيان، أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في غورلوفكا وياسينوفاتايا ودونيتسك وماكيفكا والكسندروفكا.وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة 4 مدنيين في منطقة كيروفسكي في دونيتسك والكسندروفكا وياسينوفاتايا .وأكد البيان على أن القوات الأوكرانية، استهدفت قبل ذلك بيوم كافة مناطق الجمهورية بـ 11 قذيفة.
https://sputnikarabic.ae/20230325/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-بتروفسكي-في-دونيتسك-بقذائف-حلف-الناتو-1075138620.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 63 مقذوفا خلال 24 ساعة

00:46 GMT 26.03.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Libkos
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 14 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 63 مقذوفا مختلفة العيارات.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام"، "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 14 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية، على محور دونيتسك".
وأضافت، "أطلق العدو ثمانية قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و152 ملم. على محور غورلفكا، 5 قذائف من مدفعية عيار 152 ملم. على محور ياسينوفاتايا، قصف مدفعي واحد من عيار 155 ملم. وأُطلق 61 مقذوفا بعيارات مختلفة".
ونوه البيان، أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في غورلوفكا وياسينوفاتايا ودونيتسك وماكيفكا والكسندروفكا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بقذائف حلف "الناتو"
أمس, 22:34 GMT
وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة 4 مدنيين في منطقة كيروفسكي في دونيتسك والكسندروفكا وياسينوفاتايا .
وأكد البيان على أن القوات الأوكرانية، استهدفت قبل ذلك بيوم كافة مناطق الجمهورية بـ 11 قذيفة.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
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