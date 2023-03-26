https://sputnikarabic.ae/20230326/القوات-الأوكرانية-تكشف-عن-أخطر-الأسلحة-الروسية-1075143570.html
القوات الأوكرانية تكشف عن أخطر الأسلحة الروسية
القوات الأوكرانية تكشف عن أخطر الأسلحة الروسية
قال الجيش الأوكراني في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية إن أنظمة "سولنتيبيك" الروسية تدمر كل شيء في طريقها، ولا تمنح فرصة للبقاء على قيد الحياة، وتحرق كل ما... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T08:56+0000
2023-03-26T08:56+0000
2023-03-26T08:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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اشتكى الجيش الأوكراني لصحفيي Strana.ua من القوة التدميرية لنظام "سولنتسبيك" الروسي، والذي، حسب رأيهم، يحرق كل شيء في طريقه. قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن إطلاق الصواريخ من توس "سولنتسبيك" الروسية، يجعل من المستحيل الهروب من التحصين. يشير المقال إلى أن المدفعية الروسية وضعت، القوات الأوكرانية في وضع صعب للغاية بالقرب من أرتيموفسك. وأوضح المقال، كان لتفوق المدفعية الروسية تأثير سلبي على موقع القوات الأوكرانية بالقرب من أرتيموفسك وعزلها عن معظم الطرق المؤدية إلى المدينة. تم تطوير نظام قاذف اللهب الثقيل توس-1أ "سولنتسبيك" على أساس توس-1 "بوراتينو" في عام 2001 وهو مصمم لتدمير المركبات المدرعة الخفيفة والمركبات والمباني والتحصينات والقوى العاملة للعدو فيها على مسافة تصل إلى ستة كيلومترات.
https://sputnikarabic.ae/20220320/مقطع-فيديو-يظهر-استخدام-راجمة-توس-1-في-إقليم-دونباس-1060138404.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الأوكرانية تكشف عن أخطر الأسلحة الروسية
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قال الجيش الأوكراني في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية إن أنظمة "سولنتيبيك" الروسية تدمر كل شيء في طريقها، ولا تمنح فرصة للبقاء على قيد الحياة، وتحرق كل ما هو ممكن.
اشتكى الجيش الأوكراني لصحفيي Strana.ua من القوة التدميرية لنظام "سولنتسبيك" الروسي، والذي، حسب رأيهم، يحرق كل شيء في طريقه.
قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن إطلاق الصواريخ من توس "سولنتسبيك" الروسية، يجعل من المستحيل الهروب من التحصين.
يشير المقال إلى أن المدفعية الروسية وضعت، القوات الأوكرانية في وضع صعب للغاية بالقرب من أرتيموفسك. وأوضح المقال، كان لتفوق المدفعية الروسية تأثير سلبي على موقع القوات الأوكرانية بالقرب من أرتيموفسك وعزلها عن معظم الطرق المؤدية إلى المدينة.
تم تطوير نظام قاذف اللهب الثقيل توس-1أ "سولنتسبيك" على أساس توس-1 "بوراتينو" في عام 2001 وهو مصمم لتدمير المركبات المدرعة الخفيفة والمركبات والمباني والتحصينات والقوى العاملة للعدو فيها على مسافة تصل إلى ستة كيلومترات.