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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230326/القوات-الأوكرانية-تكشف-عن-أخطر-الأسلحة-الروسية-1075143570.html
القوات الأوكرانية تكشف عن أخطر الأسلحة الروسية
القوات الأوكرانية تكشف عن أخطر الأسلحة الروسية
قال الجيش الأوكراني في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية إن أنظمة "سولنتيبيك" الروسية تدمر كل شيء في طريقها، ولا تمنح فرصة للبقاء على قيد الحياة، وتحرق كل ما... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T08:56+0000
2023-03-26T08:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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اشتكى الجيش الأوكراني لصحفيي Strana.ua من القوة التدميرية لنظام "سولنتسبيك" الروسي، والذي، حسب رأيهم، يحرق كل شيء في طريقه. قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن إطلاق الصواريخ من توس "سولنتسبيك" الروسية، يجعل من المستحيل الهروب من التحصين. يشير المقال إلى أن المدفعية الروسية وضعت، القوات الأوكرانية في وضع صعب للغاية بالقرب من أرتيموفسك. وأوضح المقال، كان لتفوق المدفعية الروسية تأثير سلبي على موقع القوات الأوكرانية بالقرب من أرتيموفسك وعزلها عن معظم الطرق المؤدية إلى المدينة. تم تطوير نظام قاذف اللهب الثقيل توس-1أ "سولنتسبيك" على أساس توس-1 "بوراتينو" في عام 2001 وهو مصمم لتدمير المركبات المدرعة الخفيفة والمركبات والمباني والتحصينات والقوى العاملة للعدو فيها على مسافة تصل إلى ستة كيلومترات.
https://sputnikarabic.ae/20220320/مقطع-فيديو-يظهر-استخدام-راجمة-توس-1-في-إقليم-دونباس-1060138404.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الأوكرانية تكشف عن أخطر الأسلحة الروسية

08:56 GMT 26.03.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich /  / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "توس - 1أ" في المنتدى التقني العسكري الدولي "أرميا - 2018" (الجيش - 2018" في كوبينكا
راجمة الصواريخ توس - 1أ في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich /
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الانتقال إلى بنك الصور
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قال الجيش الأوكراني في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية إن أنظمة "سولنتيبيك" الروسية تدمر كل شيء في طريقها، ولا تمنح فرصة للبقاء على قيد الحياة، وتحرق كل ما هو ممكن.
اشتكى الجيش الأوكراني لصحفيي Strana.ua من القوة التدميرية لنظام "سولنتسبيك" الروسي، والذي، حسب رأيهم، يحرق كل شيء في طريقه.
قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن إطلاق الصواريخ من توس "سولنتسبيك" الروسية، يجعل من المستحيل الهروب من التحصين.
مناورات الغرب 2021 المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - منظومة توس -1 (سولنتسيبيوك) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مقطع فيديو يظهر استخدام راجمة "توس-1" في إقليم دونباس
20 مارس 2022, 14:49 GMT
يشير المقال إلى أن المدفعية الروسية وضعت، القوات الأوكرانية في وضع صعب للغاية بالقرب من أرتيموفسك. وأوضح المقال، كان لتفوق المدفعية الروسية تأثير سلبي على موقع القوات الأوكرانية بالقرب من أرتيموفسك وعزلها عن معظم الطرق المؤدية إلى المدينة.
تم تطوير نظام قاذف اللهب الثقيل توس-1أ "سولنتسبيك" على أساس توس-1 "بوراتينو" في عام 2001 وهو مصمم لتدمير المركبات المدرعة الخفيفة والمركبات والمباني والتحصينات والقوى العاملة للعدو فيها على مسافة تصل إلى ستة كيلومترات.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
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