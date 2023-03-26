https://sputnikarabic.ae/20230326/القوات-الروسية-تستخدم-قنبلة-القيصر-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1075145482.html
القوات الروسية تستخدم "قنبلة القيصر" في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
القوات الروسية تستخدم "قنبلة القيصر" في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
نشرت قناة تلغرام، "الشؤون العسكرية" لقطات لانفجار مذهل لـ "قنبلة القيصر". 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T09:49+0000
2023-03-26T09:49+0000
2023-03-26T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكتبت القناة يتضح من موجة الانفجار الكروية المميزة، أن القوات الجوية الروسية استخدمت أو دي أ بي-1500 - قنبلة جوية تزن طن ونصف. وتسمى أيضا بالفراغ. يشبه مبدأ تشغيلها الذخيرة الحرارية توس-1أ "سولنتسبيك"، إلا أنها تفوقها بشكل كبير من حيث القوة التدميرية. تسقط قنبلة من طائرة بمظلة. عند الالتقاء بالهدف، يتم تفجير الشحنة المشتتة أولاً، مما ينتج عن الانفجار سحابة وقود هوائية. تنفجر السحابة، وتشكل موجة انفجار قوية، بعد الانفجار الثاني.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104330/83/1043308385_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_49ccb89e2f8757960e1f4d002e2754db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تستخدم "قنبلة القيصر" في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
تابعنا عبر
نشرت قناة تلغرام، "الشؤون العسكرية" لقطات لانفجار مذهل لـ "قنبلة القيصر".
وكتبت القناة يتضح من موجة الانفجار الكروية المميزة، أن القوات الجوية الروسية استخدمت أو دي أ بي-1500 - قنبلة جوية تزن طن ونصف. وتسمى أيضا بالفراغ.
يشبه مبدأ تشغيلها الذخيرة الحرارية توس-1أ "سولنتسبيك"، إلا أنها تفوقها بشكل كبير من حيث القوة التدميرية. تسقط قنبلة من طائرة بمظلة. عند الالتقاء بالهدف، يتم تفجير الشحنة المشتتة أولاً، مما ينتج عن الانفجار سحابة وقود هوائية. تنفجر السحابة، وتشكل موجة انفجار قوية، بعد الانفجار الثاني.