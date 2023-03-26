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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230326/القوات-الروسية-تستخدم-قنبلة-القيصر-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1075145482.html
القوات الروسية تستخدم "قنبلة القيصر" في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
القوات الروسية تستخدم "قنبلة القيصر" في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
نشرت قناة تلغرام، "الشؤون العسكرية" لقطات لانفجار مذهل لـ "قنبلة القيصر". 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T09:49+0000
2023-03-26T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكتبت القناة يتضح من موجة الانفجار الكروية المميزة، أن القوات الجوية الروسية استخدمت أو دي أ بي-1500 - قنبلة جوية تزن طن ونصف. وتسمى أيضا بالفراغ. يشبه مبدأ تشغيلها الذخيرة الحرارية توس-1أ "سولنتسبيك"، إلا أنها تفوقها بشكل كبير من حيث القوة التدميرية. تسقط قنبلة من طائرة بمظلة. عند الالتقاء بالهدف، يتم تفجير الشحنة المشتتة أولاً، مما ينتج عن الانفجار سحابة وقود هوائية. تنفجر السحابة، وتشكل موجة انفجار قوية، بعد الانفجار الثاني.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تستخدم "قنبلة القيصر" في مقاطعة زابوروجيه... فيديو

09:49 GMT 26.03.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyنسخة "قنبلة القيصر"
نسخة قنبلة القيصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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نشرت قناة تلغرام، "الشؤون العسكرية" لقطات لانفجار مذهل لـ "قنبلة القيصر".
وكتبت القناة يتضح من موجة الانفجار الكروية المميزة، أن القوات الجوية الروسية استخدمت أو دي أ بي-1500 - قنبلة جوية تزن طن ونصف. وتسمى أيضا بالفراغ.
يشبه مبدأ تشغيلها الذخيرة الحرارية توس-1أ "سولنتسبيك"، إلا أنها تفوقها بشكل كبير من حيث القوة التدميرية. تسقط قنبلة من طائرة بمظلة. عند الالتقاء بالهدف، يتم تفجير الشحنة المشتتة أولاً، مما ينتج عن الانفجار سحابة وقود هوائية. تنفجر السحابة، وتشكل موجة انفجار قوية، بعد الانفجار الثاني.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:45 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
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