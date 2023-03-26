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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230326/المدفعية-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1075139774.html
المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية... فيديو
المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأعمال قتالية لأطقم مدافع "غياتسينت-بي" عيار 152 بالمنطقة العسكرية الغربية، والتي دمرت مستودع ذخيرة أوكرانية. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T04:48+0000
2023-03-26T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تقوم وحدات المدفعية في المنطقة العسكرية الغربية بمهام إطلاق النار لتدمير بطاريات المدفعية للجيش الأوكراني، وتدمير الهياكل الدفاعية، وقمع مواقع القيادة، وتدمير الأسلحة النارية والمعدات العسكرية للعدو.وبحسب وزارة الدفاع فقد تم تدمير عشرات المعاقل والنقاط المحصنة والمموهة وكذلك وسائل نقل المعدات والذخائر والمواد الغذائية ومراكز الاتصالات ومراكز القيادة.وأشار قائد المدفع الملقب بـ"ماليك" إلى أنه في أغلب الأحيان يتم إطلاق النار على مخابئ العدو المحصنة ومعداته وحظائره على مسافة 15 إلى 28 كيلومترًا.
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية... فيديو

04:48 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 04:57 GMT 26.03.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأعمال قتالية لأطقم مدافع "غياتسينت-بي" عيار 152 بالمنطقة العسكرية الغربية، والتي دمرت مستودع ذخيرة أوكرانية.
تقوم وحدات المدفعية في المنطقة العسكرية الغربية بمهام إطلاق النار لتدمير بطاريات المدفعية للجيش الأوكراني، وتدمير الهياكل الدفاعية، وقمع مواقع القيادة، وتدمير الأسلحة النارية والمعدات العسكرية للعدو.
وبحسب وزارة الدفاع فقد تم تدمير عشرات المعاقل والنقاط المحصنة والمموهة وكذلك وسائل نقل المعدات والذخائر والمواد الغذائية ومراكز الاتصالات ومراكز القيادة.
وأشار قائد المدفع الملقب بـ"ماليك" إلى أنه في أغلب الأحيان يتم إطلاق النار على مخابئ العدو المحصنة ومعداته وحظائره على مسافة 15 إلى 28 كيلومترًا.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
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