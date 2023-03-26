https://sputnikarabic.ae/20230326/النيابة-العامة-السعودية-تحذر-من-الاتجار-بالبشر-جريمة-عقوبتها-السجن-15-عاما-1075171432.html
النيابة العامة السعودية تحذر من الاتجار بالبشر: جريمة عقوبتها السجن 15 عاما
النيابة العامة السعودية تحذر من الاتجار بالبشر: جريمة عقوبتها السجن 15 عاما
حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من جريمة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن عقوبتها تصل إلى السجن 15 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T20:34+0000
2023-03-26T20:34+0000
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وقالت النيابة في منشور لها عبر حسابها على "تويتر" إنه "يُحظر الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول".وتابعت النيابة، "هذه الممارسات والأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".وأكدت أن "عقوبة التورط في هذه الأفعال حيث تشمل العقوبة السجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
النيابة العامة السعودية تحذر من الاتجار بالبشر: جريمة عقوبتها السجن 15 عاما
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حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من جريمة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن عقوبتها تصل إلى السجن 15 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال.
وقالت النيابة في منشور لها عبر حسابها على "تويتر" إنه "يُحظر الاتجار بالأشخاص
باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول".
وتابعت النيابة، "هذه الممارسات والأفعال من الجرائم الكبيرة
الموجبة للتوقيف".
وأكدت أن "عقوبة التورط في هذه الأفعال حيث تشمل العقوبة
السجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال".