https://sputnikarabic.ae/20230326/بايدن-يعلن-حالة-الطوارئ-في-ولاية-ميسيسيبي-1075156931.html
بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي
بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، التي شهدت عاصفة مدمرة على مدار اليومين الماضيين، حسبما ذكر البيت الأبيض. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T15:14+0000
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سبوتنيك. وأضاف بيان البيت الأبيض أنه سيتم توفير الأموال الفيدرالية للسكان المتضررين في شكل منح للإسكان المؤقت وإعادة بناء المنازل وقروض منخفضة الفائدة لتغطية الخسائر، إلى جانب مساعدات أخرى. في وقت مبكر من صباح يوم الأحد، أعلن الرئيس بايدن وقوع كارثة كبرى في ولاية ميسيسيبي وأمر بإيصال مساعدات لتكملة الجهود الحكومية للتعافي من آثار الدمار في المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والأعاصير يومي 24 و25 مارس/ آذار 2023".وقالت السلطات الأمريكية، بعد ظهر أمس السبت، إن حصيلة قتلى أعاصير اجتاحت ولاية ميسيسيبي بجنوب الولايات المتحدة وصلت إلى 25 شخصا فيما أصيب آخرون يقدرون بالعشرات.وذكرت هيئة إدارة الطوارئ في ميسيسيبي، إنه تم الإبلاغ عن وقوع الوفيات في مقاطعات شاركي وهمفريز وكارول ومونرو، وأفادت الهيئة في تحديث لها بأن العديد من الوكالات في الولاية وشركائها يعملون معا للمساعدة في جهود الاستجابة والتعافي.وضربت عواصف وأعاصير قوية ولاية ميسيسيبي ليلة الجمعة الماضية، مما تسبب في تدمير منازل وأحياء وقطع التيار الكهربائي عن السكان والشركات، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان، إن "الصور القادمة من كافة أرجاء ميسيسيبي مفجعة".
https://sputnikarabic.ae/20230326/بايدن-يأمر-بمساعدات-فيدرالية-لميسيسيبي-لمواجهة-تداعيات-الأعاصير-1075143215.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، التي شهدت عاصفة مدمرة على مدار اليومين الماضيين، حسبما ذكر البيت الأبيض.
سبوتنيك. وأضاف بيان البيت الأبيض أنه سيتم توفير الأموال الفيدرالية للسكان المتضررين في شكل منح للإسكان المؤقت وإعادة بناء المنازل وقروض منخفضة الفائدة لتغطية الخسائر، إلى جانب مساعدات أخرى.
في وقت مبكر من صباح يوم الأحد، أعلن الرئيس بايدن وقوع كارثة كبرى في ولاية ميسيسيبي
وأمر بإيصال مساعدات لتكملة الجهود الحكومية للتعافي من آثار الدمار في المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والأعاصير يومي 24 و25 مارس/ آذار 2023".
وقالت السلطات الأمريكية، بعد ظهر أمس السبت، إن حصيلة قتلى أعاصير اجتاحت ولاية ميسيسيبي بجنوب الولايات المتحدة وصلت إلى 25 شخصا فيما أصيب آخرون يقدرون بالعشرات.
وذكرت هيئة إدارة الطوارئ في ميسيسيبي، إنه تم الإبلاغ عن وقوع الوفيات في مقاطعات شاركي وهمفريز وكارول ومونرو
، وأفادت الهيئة في تحديث لها بأن العديد من الوكالات في الولاية وشركائها يعملون معا للمساعدة في جهود الاستجابة والتعافي.
وضربت عواصف وأعاصير قوية ولاية ميسيسيبي
ليلة الجمعة الماضية، مما تسبب في تدمير منازل وأحياء وقطع التيار الكهربائي عن السكان والشركات، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان، إن "الصور القادمة من كافة أرجاء ميسيسيبي مفجعة".