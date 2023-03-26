https://sputnikarabic.ae/20230326/بوتين-روسيا-لديها-ما-ترد-به-على-ذخيرة-اليورانيوم-المنضب-عودة-الاحتجاجات-في-العراق-1075155255.html

بوتين: روسيا لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب.. عودة الاحتجاجات في العراق

بوتين: روسيا لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب.. عودة الاحتجاجات في العراق

بوتين يقول إن روسيا لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب، وعودة الاحتجاجات في العراق اعتراضا على قانون الانتخابات الجديد والأمن يتدخل. 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T14:25+0000

2023-03-26T14:25+0000

2023-03-26T14:25+0000

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بوتين : روسيا لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب ، عودة الاحتجاجات في العراق اعتراضا على قانون الانتخابات الجديد بوتين : روسيا لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب ، عودة الاحتجاجات في العراق اعتراضا على قانون الانتخابات الجديد

الانتهاء من صياغة وثيقة الاتفاق السياسي في السودان تمهيداً لمناقشتها وضم الكتل المعارضة، وأول مرة... جنود نظاميون في الجيش الإسرائيلي يعلنون رفضهم خطة إصلاح القضاء، ونتنياهو يصفه بالخطر الرهيب على إسرائيل، بعد تحكيم دولي .. تركيا لن تسمح بتصدير نفط كردستان دون موافقة بغداد.بوتين يقول إن روسيا لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضبأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب، ولديها الكثير من هذه الأسلحة.وقال بوتين "إن لدى روسيا، بالطبع، ما ترد به. دون مبالغة، لديها مئات الآلاف من هذه القذائف. لم تستخدمها بعد".وأضاف بوتين أن ذخائر اليورانيوم المنضب التي سيزود الغرب أوكرانيا بها ليست أسلحة دمار شامل، لكنها تولد بطريقة ما الغبار الإشعاعي وتصنف على أنها أسلحة خطيرة."هي، بالطبع، لا تنتمي إلى فئة أسلحة الدمار الشامل. هذا صحيح. قد تكون هناك مواد مختلفة مستخدمة، لكنها تستخدم لأغراض خارقة للدروع، ولا تزال تولد ما يسمى بالغبار الإشعاعي بطريقة أو بأخرى، وبهذا المعنى، بالطبع، تنتمي إلى أسلحة الطبيعة الأكثر خطورة".وأضاف بوتين أنه إذا استخدم الجانب الأوكراني ذخيرة اليورانيوم المنضب، فإن هذا، من بين عواقب أخرى، سيؤدي حتما إلى تلوث مناطق المحاصيل والبيئة أيضا.كما أكد بوتين إنه تم نشر 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية وسيتم الانتهاء من بناء منشأة التخزين في 1 يوليو/ تموز في بيلاروسيا.وأضاف شريقي أنه من الممكن أن تستخدم في هذه الحرب كل الأسلحة الحديثة الممكنة، وبالحديث عن تصريحات الرئيس بوتين بإمكانية الرد على السلاح النووي فهذه المرحلة تحديداً تتطلب مثل هذه التصريحات، لأن أمريكا تزج بكل الإمكانيات والطاقات والمعرفة العسكرية في سبيل خسارة روسيا لهذه الحرب".عودة الاحتجاجات في العراق اعتراضا على قانون الانتخابات الجديد والأمن يتدخلتظاهر المئات من المعترضين على قانون الانتخابات العراقية الجديد أمام المنطقة الخضراء وطالبوا مجلس النواب بعدم تغيير القانون.وكانت الاحتجاجات في العراق قد بدأت منذ أيام وضمت عدد من النواب "المستقلين" الذين اعترضوا على تصويت مجلس النواب الأسبوع الماضي على فقرات في قانون الانتخابات الجديد المعروف باسم (سانت ليغو) الذي "يهمش القوى الصغيرة والمستقلين" على حد تعبيرهم.وقد قامت السلطات الأمنية في العراق باغلاق المنطقة الخضراء في بغداد خوفا من تطور المظاهرات وتصعيدها كما جرى في السابق عندما قام متظاهرون باحتلال المنطقة وإيقاف جلسات مجلس النواب.وأصدرت قوى التغيير الديمقراطي بيانا قالت فيه إنها ترفض تمرير القانون عن طريق تسلط القوى الحاكمة دون الاهتمام لرأي الفضاء الوطني والإرادة السياسية والشعبية. كما حذرت قوى التغيير الديمقراطية من استخدام العنف ضد المحتجين السلميين، الذين يتحركون وفقا لحقهم الدستوري.وأضاف أن هناك اتفاق جاد جداً بين كل الكتل السياسية خصوصاً في ظل التطورات الحالية في العراق على ضرورة إنهاء كل الأزمات والاعتراضات. واستبعد الشرع أن يكون هناك آلية لانتخابات مبكرة لأن الكتل السياسية حالياً تهيئ نفسها لانتخابات مجالس المحافظات علماً بأن الحكومة ماضية في تطبيق المنهج الحكومي.الانتهاء من صياغة وثيقة الاتفاق السياسي في السودان تمهيداً لمناقشتها وضم الكتل المعارضةأعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، الانتهاء من صياغة "الاتفاق السياسي النهائي" لتسليمها للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية بصورة رسمية، بهدف مناقشتها، وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.وقال يوسف في بيان إن "لجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من 11 عضواً فرغت من صياغة المسوّدة الأولية للاتفاق"، مشيراً إلى أنه "سيتم تسليمها للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية بصورة رسمية في اجتماع يعقد بالقصر الجمهوري في الخرطوم".وأضاف أن "المسودة ستناقش بين الأطراف وصولاً لصيغة نهائية يتم التوقيع عليها بعد الفراغ من مناقشتها وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري".وأشار يوسف إلى أن مسودة الاتفاق الأولية استندت إلى "مرجعيات محددة هي الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي الذي تمت مناقشته مع القوى غير الموقعة، ومسوّدة الدستور الانتقالي".وأشار إلى أن هناك أطرافا اختطفت المشهد السياسي، نظرا للدعم الكامل لهم من جانب بعض الأطراف الداخلية والآلية الثلاثية المنوط بها تسهيل العملية، فأصبحت هي الحكم والخصم في آن واحد.وأضاف: "الصورة باتت واضحة بأن المكون العسكري في جانب والحرية والتغيير في جانب وهناك جوانب أخرى تنتظر العملية السياسية ومنها التيار الإسلامي وشرق السودان وقوى سلام جوبا".لأول مرة... جنود نظاميون في الجيش الإسرائيلي يعلنون رفضهم خطة إصلاح القضاء ونتنياهو يصفه بالخطر الرهيب على إسرائيلأعلن جنود نظاميون بالجيش الإسرائيلي لأول مرة رفضهم خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل التي خلفت انقساما حادا في الدولة العبرية.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ليس فقط جنود الاحتياط - وصل الاحتجاج على الانقلاب القضائي إلى الخدمة النظامية".وأوضحت أن مجموعة من 17 جنديا في الخدمة النظامية أعلنوا في مقطع فيديو رفضهم لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تهدف إلى إضعاف القضاء على حد قولها.ولم يعلن الجنود مثل زملائهم في الاحتياط رفض الخدمة العسكرية، لكنهم قالوا إنهم لم يقسموا على الخدمة في ظل نظام غير ديمقراطي، وقالوا إنهم سيحافظون على ولائهم لقيم الجيش الإسرائيلي ووثيقة الاستقلال فقط.وقالت الصحيفة إن الجنود من مختلف تشكيلات الجيش الإسرائيلي بما في ذلك المخابرات والقوات الجوية وغيرها.وردا على ذلك، طالب الجيش الإسرائيلي في بيان جميع الجنود بـ "إبقاء الجيش فوق كل الخلافات". بينما حذر نتنياهو من اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية احتجاجا على خطته لإصلاح القضاء، معتبرا أن ذلك يمثل "خطرا رهيبا على إسرائيل".وأضاف طهبوب أن ما حدث خصم من صورة إسرائيل لدى حلفائها خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، لافتا إلى أن صورة إسرائيل الديمقراطية بدأت في الاهتزاز، وقد رفض بايدن استقبال نتنياهو في البيت الأبيض.وأشار طهبوب إلى أن وضع حد للأزمة سيكون من خارج إسرائيل، ربما بالتضحية بنتنياهو والزج به إلى السجن.بعد تحكيم دولي .. تركيا لن تسمح بتصدير نفط كردستان دون موافقة بغدادفاز العراق بقضية تحكيم دولية ضد تركيا في نزاع طويل الأمد بشأن صادرات النفط الخام من المنطقة الكردية بالعراق.وقد أصدرت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس حكما لصالح الحكومة المركزية في العراق.ويزعم العراق أنَّ تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط الأنابيب الموقَّعة في عام 1973 بالسماح بمرور صادرات النفط الخام من حكومة إقليم كردستان شبه المستقل دون موافقة الحكومة العراقية.وأعلنت حكومة إقليم كردستان أن قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية بشأن تصدير النفط عبر تركيا لن يعيق علاقاتها مع حكومة بغداد.وأضاف بيان صادر عن حكومة الاقليم أن "رئيس حكومة إقليم كردستان، على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان جرى التأكيد على أهمية حل المشكلات استنادا إلى الدستور".وبموجب الحكم لن تسمح تركيا للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الفيدرالية في بغداد .وأشار ياور إلى أن حكومة الإقليم سوف ترسل وفودا لمناقشة ترتيبات ما بعد هذا القرار، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشعل هذا الأمر فتيل أزمة جديدة بين الإقليم والمركز.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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