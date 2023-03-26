https://sputnikarabic.ae/20230326/بولندا-تطالب-أوروبا-بدفع-ملياري-يورو-قيمة-الأسلحة-التي-أرسلتها-إلى-أوكرانيا-1075140853.html
بولندا تطالب أوروبا بدفع ملياري يورو قيمة الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا
بولندا تطالب أوروبا بدفع ملياري يورو قيمة الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا
أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده طالبت الاتحاد الأوروبي بسداد ملياري يورو، مقابل الأسلحة والذخائر التي أرسلتها إلى أوكرانيا. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T06:33+0000
2023-03-26T06:33+0000
2023-03-26T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وارسو - سبوتنيك. وقال مورافيتسكي في مقابلة إذاعية: "لقد أصدرنا كشف حساب بفواتير تبلغ 2 مليار يورو".وأضاف "هذه أخبار جيدة جدا لبولندا"، مشيرا إلى أنه سيتم إنفاق هذه الأموال على شراء أسلحة ومعدات عسكرية حديثة.وأوضح أن بولندا لم تتلق حتى الآن أكثر من 200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي مقابل تزويد أوكرانيا بالأسلحة (..).وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230320/بريطانيا-تقول-إنها-مستعدة-لسد-الثغرات-في-تسليح-بولندا-عند-تزويد-كييف-بمقاتلات-ميغ-29-1074931782.html
بولندا
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الناتو
بولندا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الناتو
بولندا تطالب أوروبا بدفع ملياري يورو قيمة الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا
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أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده طالبت الاتحاد الأوروبي بسداد ملياري يورو، مقابل الأسلحة والذخائر التي أرسلتها إلى أوكرانيا.
وارسو - سبوتنيك
. وقال مورافيتسكي في مقابلة إذاعية: "لقد أصدرنا كشف حساب بفواتير تبلغ 2 مليار يورو".
وأضاف "هذه أخبار جيدة جدا لبولندا"، مشيرا إلى أنه سيتم إنفاق هذه الأموال على شراء أسلحة ومعدات عسكرية حديثة.
وأوضح أن بولندا
لم تتلق حتى الآن أكثر من 200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي مقابل تزويد أوكرانيا بالأسلحة (..).
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.