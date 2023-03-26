https://sputnikarabic.ae/20230326/بيسكوف-طول-مدة-اللقاء-بين-الرئيس-الروسي-والصيني-دليل-روح-الثقة-بين-الزعيمين-1075151826.html
بيسكوف: طول مدة اللقاء بين الرئيس الروسي والصيني دليل روح الثقة بين الزعيمين
بيسكوف: طول مدة اللقاء بين الرئيس الروسي والصيني دليل روح الثقة بين الزعيمين
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن طول المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ دليل على روح الثقة... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T12:45+0000
2023-03-26T12:45+0000
2023-03-26T12:45+0000
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وقال بيسكوف، في مقابلة مع برنامج "موسكو الكرملين بوتين"عبر قناة "روسيا -1": "لا، لم يكن مخططا له، اللقاء بين الرئيسين دام لفترة أطول من المدة التي كانت مخططة، وبشكل غير متوقع، ما يدل مزاج القادة وروح الثقة بينهما".قام شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى موسكو في الفترة من 20 إلى 22 مارس/ آذار الجاري، وهي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.في اليوم الأول، تحدث الرئيسان وجها لوجه لمدة أربع ساعات ونصف تقريبا، وفي اليوم الثاني، استغرقت المفاوضات بأشكال مختلفة حوالي ست ساعات.وخلال الزيارة، تم التوقيع على بيان مشترك بشأن تطوير التعاون الاقتصادي الروسي الصيني حتى عام 2030.
https://sputnikarabic.ae/20230326/تحليل-الصين-وروسيا-تحطمان-الأرقام-القياسية-الخاصة-بالفائض-التجاري-لعام-2022-1075143403.html
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روسيا, الصين, العالم
بيسكوف: طول مدة اللقاء بين الرئيس الروسي والصيني دليل روح الثقة بين الزعيمين
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن طول المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ دليل على روح الثقة وثراء المحادثات بين الزعيمين.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع برنامج "موسكو الكرملين بوتين"عبر قناة "روسيا -1": "لا، لم يكن مخططا له، اللقاء بين الرئيسين دام لفترة أطول من المدة التي كانت مخططة، وبشكل غير متوقع، ما يدل مزاج القادة وروح الثقة بينهما".
قام شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى موسكو في الفترة من 20 إلى 22 مارس/ آذار الجاري، وهي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.
في اليوم الأول، تحدث الرئيسان وجها لوجه لمدة أربع ساعات ونصف تقريبا، وفي اليوم الثاني، استغرقت المفاوضات بأشكال مختلفة حوالي ست ساعات.
وخلال الزيارة، تم التوقيع على بيان مشترك بشأن تطوير التعاون الاقتصادي الروسي الصيني
حتى عام 2030.