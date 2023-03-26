https://sputnikarabic.ae/20230326/تايوان-تقطع-علاقاتها-الدبلوماسية-مع-هندوراس-وتغلق-سفارتها-1075139531.html
تايوان تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هندوراس وتغلق سفارتها
تايوان تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هندوراس وتغلق سفارتها
أعلنت تايوان (الصين)، اليوم الأحد، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع هندوراس وإغلاق سفارتها . 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T03:19+0000
2023-03-26T03:19+0000
2023-03-26T03:19+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال وزير خارجية تايوان، جو شيه جوزيف وو في مؤتمر صحفي بث على قناة "يوتيوب" التابعة للوزارة، "اتخذت (وزارة خارجية تايوان) قرارا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية هندوراس، ووقف التعاون الثنائي تمامًا وإغلاق السفارة".في وقت سابق اليوم، أعلنت هندوراس قطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان، واعترافها بـ"صين واحدة" وأن "جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة".ويأتي قرار هندوراس بعد أيام من زيارة وزير خارجيتها إلى الصين بعد أن قالت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إن حكومتها ستبدأ علاقات مع بكين.وكانت هندوراس واحدة من 14 دولة فقط تعترف رسمياً بتايوان.
https://sputnikarabic.ae/20230325/رئيسة-تايوان-تتفقد-تدريبات-الجيش-قبل-زيارتها-المرتقبة-إلى-أمريكا-1075117592.html
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العالم, أخبار تايوان, هندوس, الصين, قطع العلاقات
العالم, أخبار تايوان, هندوس, الصين, قطع العلاقات
تايوان تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هندوراس وتغلق سفارتها
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أعلنت تايوان (الصين)، اليوم الأحد، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع هندوراس وإغلاق سفارتها .
موسكو - سبوتنيك. وقال وزير خارجية تايوان، جو شيه جوزيف وو في مؤتمر صحفي بث على قناة "يوتيوب" التابعة للوزارة، "اتخذت (وزارة خارجية تايوان) قرارا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية هندوراس، ووقف التعاون الثنائي تمامًا وإغلاق السفارة
".
في وقت سابق اليوم، أعلنت هندوراس قطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان، واعترافها بـ"صين واحدة"
وأن "جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة".
ويأتي قرار هندوراس بعد أيام من زيارة وزير خارجيتها إلى الصين بعد أن قالت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إن حكومتها ستبدأ علاقات مع بكين.
وكانت هندوراس واحدة من 14 دولة فقط تعترف رسمياً بتايوان.