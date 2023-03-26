https://sputnikarabic.ae/20230326/تحليل-الصين-وروسيا-تحطمان-الأرقام-القياسية-الخاصة-بالفائض-التجاري-لعام-2022-1075143403.html
تحليل: الصين وروسيا تحطمان الأرقام القياسية الخاصة بالفائض التجاري لعام 2022
تحليل: الصين وروسيا تحطمان الأرقام القياسية الخاصة بالفائض التجاري لعام 2022
أكدت بيانات أظهرتها الإحصاءات الوطنية أن الصين وروسيا حطما الأرقام القياسية الخاصة بالفائض التجاري لعام 2022. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T08:43+0000
2023-03-26T08:43+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقًا لحسابات تستند إلى بيانات من الإحصاءات الوطنية، قامت "سبوتنيك" بتحليلها، فقد أصبحت الصين وروسيا رائدين عالميين في الفائض التجاري في عام 2022، محطمتين الأرقام القياسية الخاصة بهما لهذا المؤشر.التحليل الذي أجرته "سبوتنيك" والذي تم على أساس بيانات من وكالات الإحصاء الوطنية، شمل أكبر 60 اقتصادًا في العالم.وفيما أظهرت البيانات أن الفائض التجاري للصين نما بنسبة 30% العام الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 877.6 مليار دولار، فقد وزادت روسيا فائضها 1.7 مرة على مدار العام إلى رقم قياسي بلغ 333.4 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثانية بين الاقتصادات الكبرى.وبينما كانت كندا هي الرائدة المطلقة في نمو الفائض التجاري في عام 2022 ، حيث قفز المؤشر 4.8 مرات - من 3.65 مليار دولار إلى 17.45 مليار دولار، فقد كانت نيجيريا هي الدولة الوحيدة التي تمكنت من الانتقال من عجز تجاري إلى فائض العام الماضي.ونتيجة لذلك، سجل 26 اقتصادا رئيسيا فائضا تجاريا قدره 2.45 تريليون دولار في عام 2022 ، مقارنة بـ 32 دولة مع 2.1 تريليون دولار في العام السابق.طالع أيضا: بوتين: روسيا تؤيد استخدام اليوان الصيني في التجارة بين آسيا ودول أمريكا اللاتينية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230307/ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-بأكثر-من-25-1074408379.html
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الأخبار, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
تحليل: الصين وروسيا تحطمان الأرقام القياسية الخاصة بالفائض التجاري لعام 2022
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أكدت بيانات أظهرتها الإحصاءات الوطنية أن الصين وروسيا حطما الأرقام القياسية الخاصة بالفائض التجاري لعام 2022.
موسكو- سبوتنيك. ووفقًا لحسابات تستند إلى بيانات من الإحصاءات الوطنية
، قامت "سبوتنيك" بتحليلها، فقد أصبحت الصين وروسيا رائدين عالميين في الفائض التجاري في عام 2022، محطمتين الأرقام القياسية الخاصة بهما لهذا المؤشر.
التحليل الذي أجرته "سبوتنيك" والذي تم على أساس بيانات من وكالات
الإحصاء الوطنية، شمل أكبر 60 اقتصادًا في العالم.
وفيما أظهرت البيانات أن الفائض التجاري للصين نما بنسبة 30% العام الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 877.6 مليار دولار، فقد وزادت روسيا فائضها 1.7 مرة على مدار العام إلى رقم قياسي بلغ 333.4 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثانية بين الاقتصادات الكبرى.
واحتلت المملكة العربية السعودية، المرتبة الثالثة، حيث سجلت أعلى فائض تجاري منذ عام 2012 عند 221.3 مليار دولار.
وبينما كانت كندا هي الرائدة المطلقة في نمو الفائض التجاري في عام 2022 ، حيث قفز المؤشر 4.8 مرات - من 3.65 مليار دولار إلى 17.45 مليار دولار، فقد كانت نيجيريا هي الدولة الوحيدة
التي تمكنت من الانتقال من عجز تجاري إلى فائض العام الماضي.
ونتيجة لذلك، سجل 26 اقتصادا رئيسيا فائضا تجاريا قدره 2.45 تريليون دولار في عام 2022 ، مقارنة بـ 32 دولة مع 2.1 تريليون دولار في العام السابق.