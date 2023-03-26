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https://sputnikarabic.ae/20230326/تركيا-تعتمد-ترشيح-أردوغان-وقليجدار-أوغلو-للانتخابات-الرئاسية-1075148913.html
تركيا تعتمد ترشيح أردوغان وقليجدار أوغلو للانتخابات الرئاسية
تركيا تعتمد ترشيح أردوغان وقليجدار أوغلو للانتخابات الرئاسية
اعتمدت اللجنة العليا للانتخابات التركية طلبي ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو للانتخابات الرئاسية المقررة 14... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T11:26+0000
2023-03-26T11:26+0000
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وقالت اللجنة في القرار الذي نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأحد، إنها تأكدت من عدم وجود أي نقص في أوراق أردوغان، الذي رشحته كتلتا حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الحركة القومية"، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر القرار أيضا أنه لا يوجد نقص في أوراق المرشح كمال قليجدار أوغلو الذي رشحته كتلتا حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "إيي".وجاءت الموافقة على طلبي ترشيح الرئيس التركي أردوغان وقليجدار أوغلو، بإجماع أعضاء اللجنة العليا.وأوضحت اللجنة أنها دققت طلبات الترشيح المقدمة من قبل الأحزاب السياسية حتى 23 مارس/آذار، في إطار الجدول الزمني المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
https://sputnikarabic.ae/20230322/رسميا-تحالف-أحزاب-معارضة-تركية-يرشح-كمال-كليجدار-أوغلو-لخوض-الانتخابات-الرئاسية-1075032315.html
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الأخبار, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن

تركيا تعتمد ترشيح أردوغان وقليجدار أوغلو للانتخابات الرئاسية

11:26 GMT 26.03.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© Sputnik . POOL
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اعتمدت اللجنة العليا للانتخابات التركية طلبي ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو للانتخابات الرئاسية المقررة 14 مايو/آيار المقبل.
وقالت اللجنة في القرار الذي نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأحد، إنها تأكدت من عدم وجود أي نقص في أوراق أردوغان، الذي رشحته كتلتا حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الحركة القومية"، بحسب وكالة "الأناضول".
زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
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وذكر القرار أيضا أنه لا يوجد نقص في أوراق المرشح كمال قليجدار أوغلو الذي رشحته كتلتا حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "إيي".
وجاءت الموافقة على طلبي ترشيح الرئيس التركي أردوغان وقليجدار أوغلو، بإجماع أعضاء اللجنة العليا.
وأوضحت اللجنة أنها دققت طلبات الترشيح المقدمة من قبل الأحزاب السياسية حتى 23 مارس/آذار، في إطار الجدول الزمني المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
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