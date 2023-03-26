https://sputnikarabic.ae/20230326/تركيا-9-مليارات-دولار-خسائر-قطاع-الصناعة-بمناطق-الزلزال-1075151034.html
تركيا: 9 مليارات دولار خسائر قطاع الصناعة بمناطق الزلزال
تركيا: 9 مليارات دولار خسائر قطاع الصناعة بمناطق الزلزال
أعلنت تركيا أن خسائر قطاع الصناعة في المناطق التي ضربها الزلزال، تقدر بـ 170 مليار ليرة تركية (نحو 9 مليارات دولار). 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T12:28+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن الفرق المعنية انتهت من عملية إحصاء خسائر البنية التحتية والفوقية والمعدات التي تستخدم في قطاع الصناعة بمناطق الزلزال.وأضاف بيان وزارة الصناعة أنها مستمرة في العمل لإيجاد حلول لجميع المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة في المناطق المنكوبة من الزلزال.وذكر أن الحكومة التركية سوف تستمر في دعم الاستثمار بقطاع الصناعة بالمناطق المتضررة من الزلزال.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
https://sputnikarabic.ae/20230325/قهرمان-مرعش-التركية-تشهد-زلزالين-جديدين-1075116192.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال
تركيا: 9 مليارات دولار خسائر قطاع الصناعة بمناطق الزلزال
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أعلنت تركيا أن خسائر قطاع الصناعة في المناطق التي ضربها الزلزال، تقدر بـ 170 مليار ليرة تركية (نحو 9 مليارات دولار).
جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، اليوم الأحد، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال البيان إن الفرق المعنية انتهت من عملية إحصاء خسائر البنية التحتية والفوقية والمعدات التي تستخدم في قطاع الصناعة بمناطق الزلزال.
وأضاف بيان وزارة الصناعة أنها مستمرة في العمل لإيجاد حلول لجميع المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة في المناطق المنكوبة
من الزلزال.
وذكر أن الحكومة التركية سوف تستمر في دعم الاستثمار بقطاع الصناعة بالمناطق المتضررة من الزلزال.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة
تشهدها البلاد منذ عام 1939.