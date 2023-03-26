تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:37 GMT 26.03.2023
05:37 GMT 26.03.2023
القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بقذائف حلف" الناتو"
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ 5 قذائف عيار 155 ملم، يستخدمها حلف "الناتو".
وجاء في بيان المكتب الذي نشره، عبر" تليغرام": "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 22.25 [ يتطابق مع توقيت موسكو] باتجاه محور التجمع السكني كوراخوفو بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".
وجاء في بيان المكتب الذي نشره، عبر" تليغرام": "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 22.25 [ يتطابق مع توقيت موسكو] باتجاه محور التجمع السكني كوراخوفو بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".
05:36 GMT 26.03.2023
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 63 مقذوفا خلال 24 ساعة
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 14 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 63 مقذوفا مختلفة العيارات.
وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في " تلغرام " :"خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 14 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية، على محور دونيتسك، أطلق العدو ثمانية قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و152 ملم. على محور غورلفكا، 5 قذائف من مدفعية عيار 152 ملم. على محور ياسينوفاتايا، قصف مدفعي واحد من عيار 155 ملم. وأُطلق 61 مقذوفا بعيارات مختلفة".
وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في " تلغرام " :"خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 14 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية، على محور دونيتسك، أطلق العدو ثمانية قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و152 ملم. على محور غورلفكا، 5 قذائف من مدفعية عيار 152 ملم. على محور ياسينوفاتايا، قصف مدفعي واحد من عيار 155 ملم. وأُطلق 61 مقذوفا بعيارات مختلفة".