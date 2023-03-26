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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230326/خبير-مناورات-أنصار-الله-ترسل-رسائل-عسكرية-للسعودية--1075144992.html
خبير: مناورات أنصار الله ترسل رسائل عسكرية للسعودية
خبير: مناورات أنصار الله ترسل رسائل عسكرية للسعودية
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الرئيس الفنلندي يوقع وثائق الانضمام إلى حلف الناتو، إسرائيل تهدد بمهاجمة إيران إذا تجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم 60%، أنصار الله في... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T09:32+0000
2023-03-26T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: مناورات أنصار الله ترسل رسائل عسكرية للسعودية
خبير: مناورات أنصار الله ترسل رسائل عسكرية للسعودية
وقع الرئيس الفنلندي على اقتراح الحكومة للموافقة على معاهدة شمال الأطلسي فيما دعت الولايات المتحدة الأمريكية السلطات في المجر وتركيا إلى الموافقة بأسرع ما يمكن على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد شريفي قائلا:وفي اليمن أعلنت جماعة أنصار الله تنفيذ مناورة عسكرية بالتزامن مع دخول العام التاسع للصمود في وجه العدوان وصفتها بالواسعة وشاركت فيها المروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ.حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" الأستاذ نصر الدين عامر قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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سبوتنيك عربي
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: مناورات أنصار الله ترسل رسائل عسكرية للسعودية

09:32 GMT 26.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: مناورات أنصار الله ترسل رسائل عسكرية للسعودية
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شيماء ثامر
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محمد جمعة
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الرئيس الفنلندي يوقع وثائق الانضمام إلى حلف الناتو، إسرائيل تهدد بمهاجمة إيران إذا تجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم 60%، أنصار الله في اليمن ينفذون مناورة عسكرية واسعة النطاق.
وقع الرئيس الفنلندي على اقتراح الحكومة للموافقة على معاهدة شمال الأطلسي فيما دعت الولايات المتحدة الأمريكية السلطات في المجر وتركيا إلى الموافقة بأسرع ما يمكن على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.
حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد شريفي قائلا:

"خيارات أوكرانيا محدودة فإمّا أن توقف الحرب وتقبل بالتنازل عن الأراضي التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أو سينتهي شيء اسمه أوكرانيا بانضمام الجزء المتبقي من أوكرانيا إلى بولندا التي تطالب بدورها بأراضيها التاريخية".

وفي اليمن أعلنت جماعة أنصار الله تنفيذ مناورة عسكرية بالتزامن مع دخول العام التاسع للصمود في وجه العدوان وصفتها بالواسعة وشاركت فيها المروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ.
حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" الأستاذ نصر الدين عامر قائلا:

"المناورة هي حق سيادي لليمن وهي ترسل رسائل عسكرية للسعودية، مفادها إذا لم تجنحوا للسلام الحقيقي فإن الميدان حاضر والسلاح حاضر والجيش اليمني حاضر. الملف اليمني هو منفصل تماما عن الملف الإيراني واليمن ليست تابعة لأحد، وهي تتعرض لعدوان كبير وليس لأزمة سياسية حتى تحل بالتفاهمات الإيرانية السعودية المرحب بها طبعا. السعودية والولايات المتحدة هم من بدأوا الحرب وليس نحن فمتى ما أوقفوا الحرب وتبعاتها وآثارها ستنتهي الحرب في ساعة".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
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