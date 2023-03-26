https://sputnikarabic.ae/20230326/خبير-مناورات-أنصار-الله-ترسل-رسائل-عسكرية-للسعودية--1075144992.html
خبير: مناورات أنصار الله ترسل رسائل عسكرية للسعودية
خبير: مناورات أنصار الله ترسل رسائل عسكرية للسعودية
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الرئيس الفنلندي يوقع وثائق الانضمام إلى حلف الناتو، إسرائيل تهدد بمهاجمة إيران إذا تجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم 60%، أنصار الله في... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T09:32+0000
2023-03-26T09:32+0000
2023-03-26T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: مناورات أنصار الله ترسل رسائل عسكرية للسعودية
خبير: مناورات أنصار الله ترسل رسائل عسكرية للسعودية
وقع الرئيس الفنلندي على اقتراح الحكومة للموافقة على معاهدة شمال الأطلسي فيما دعت الولايات المتحدة الأمريكية السلطات في المجر وتركيا إلى الموافقة بأسرع ما يمكن على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد شريفي قائلا:وفي اليمن أعلنت جماعة أنصار الله تنفيذ مناورة عسكرية بالتزامن مع دخول العام التاسع للصمود في وجه العدوان وصفتها بالواسعة وشاركت فيها المروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ.حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" الأستاذ نصر الدين عامر قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: مناورات أنصار الله ترسل رسائل عسكرية للسعودية
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الرئيس الفنلندي يوقع وثائق الانضمام إلى حلف الناتو، إسرائيل تهدد بمهاجمة إيران إذا تجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم 60%، أنصار الله في اليمن ينفذون مناورة عسكرية واسعة النطاق.
وقع الرئيس الفنلندي على اقتراح الحكومة للموافقة على معاهدة شمال الأطلسي فيما دعت الولايات المتحدة الأمريكية السلطات في المجر وتركيا إلى الموافقة بأسرع ما يمكن على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.
حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد شريفي قائلا:
"خيارات أوكرانيا محدودة فإمّا أن توقف الحرب وتقبل بالتنازل عن الأراضي التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أو سينتهي شيء اسمه أوكرانيا بانضمام الجزء المتبقي من أوكرانيا إلى بولندا التي تطالب بدورها بأراضيها التاريخية".
وفي اليمن أعلنت جماعة أنصار الله تنفيذ مناورة عسكرية بالتزامن مع دخول العام التاسع للصمود في وجه العدوان وصفتها بالواسعة وشاركت فيها المروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ.
حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" الأستاذ نصر الدين عامر قائلا:
"المناورة هي حق سيادي لليمن وهي ترسل رسائل عسكرية للسعودية، مفادها إذا لم تجنحوا للسلام الحقيقي فإن الميدان حاضر والسلاح حاضر والجيش اليمني حاضر. الملف اليمني هو منفصل تماما عن الملف الإيراني واليمن ليست تابعة لأحد، وهي تتعرض لعدوان كبير وليس لأزمة سياسية حتى تحل بالتفاهمات الإيرانية السعودية المرحب بها طبعا. السعودية والولايات المتحدة هم من بدأوا الحرب وليس نحن فمتى ما أوقفوا الحرب وتبعاتها وآثارها ستنتهي الحرب في ساعة".
التفاصيل في الملف الصوتي...