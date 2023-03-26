https://sputnikarabic.ae/20230326/دول-عربية-تدين-حرق-نسخة-من-القرآن-في-الدنمارك-خطوة-استفزازية-جديدة-1075149946.html

دول عربية تدين حرق نسخة من القرآن في الدنمارك... "خطوة استفزازية جديدة"

دول عربية تدين حرق نسخة من القرآن في الدنمارك... "خطوة استفزازية جديدة"

أعربت عدد من الدول العربية، عن إدانتها لقيام مجموعة متطرفة في الدنمارك، بحرق نسخة من القرآن، أمام السفارة التركية في الدنمارك.‏ 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T11:55+0000

2023-03-26T11:55+0000

2023-03-26T11:55+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

العالم

العالم العربي

الأخبار

أخبار الدنمارك

السعودية

الكويت

أخبار الأردن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101345/47/1013454748_0:331:3051:2047_1920x0_80_0_0_a0d49201b9de335b03f9bfe083ae18b2.jpg

وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، بشدة، حرق المصحف في الدنمارك، مشددة على رفض الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما أكدت "الخارجية الإماراتية" على "ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات، والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف".كما أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات ما قامت به المجموعة المتطرفة في الدنمارك بحرق المصحف، مؤكدة "على ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف والإقصاء".فيما اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية أن حرق نسخة من المصحف والعلم التركي في كوبنهاغن، هي "خطوة استفزازية جديدة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم، لا سيما في شهر رمضان المبارك"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أن إحراق نسخة من القرآن من قبل متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، هو "عمل تحريضي وعنصري مرفوض، وفعلا من أفعال الكراهية ومظهرا من مظاهر الإسلاموفوبيا، يستفز مشاعر المسلمين، خاصة في شهر رمضان".يذكر أن وزارة الخارجية التركية نددت، أمس السبت، بـ "الهجوم الدنيء" الأخير الذي استهدف القرآن الكريم، والعلم التركي، في الدنمارك.وجاء في بيان الوزارة: "ندين بأشد العبارات الهجوم الدنيء الذي استهدف كتابنا المقدس والقرآن وعلمنا المجيد في الدنمارك بعد ظهر يوم 24 مارس/ آذار الجاري".وأضافت الوزارة أن الحادث الذي وقع خلال شهر رمضان "أظهر مرة أخرى بوضوح أن الإسلاموفوبيا والتمييز وكراهية الأجانب وصلت إلى مستوى ينذر بالخطر في أوروبا وأنه لم يتم تعلم أي دروس من الماضي".كما أبلغت وزارة الخارجية التركية السلطات الدنماركية بأن أنقرة تعتبر مثل هذه الأعمال "غير مقبولة على الإطلاق"، ودعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجناة "لمنع مثل هذه الاستفزازات".يشار إلى أنه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قام راسموس بالودان، زعيم الحزب السياسي الدنماركي اليميني المتطرف "سترام كورس"، بحرق نسخ من القرآن في السويد والدنمارك، احتجاجا على القيادة التركية.وردا على ذلك، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن ستوكهولم يجب ألا تعتمد على دعم أنقرة لملف عضويتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

https://sputnikarabic.ae/20230121/الكويت-حرق-المصحف-أمام-سفارة-تركيا-في-ستوكهولم-يؤجج-مشاعر-المسلمين-حول-العالم-واستفزاز-خطير-لهم-1072547714.html

https://sputnikarabic.ae/20230319/خبير-أردني-حرق-القرآن-في-أوكرانيا-دليل-على-اتجاهها-نحو-النازية-1074927273.html

أخبار الدنمارك

السعودية

الكويت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الدنمارك, السعودية, الكويت, أخبار الأردن